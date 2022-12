Por Agencias

Ciudad de México.- Al anunciar que quedó firme la mayor parte de la reforma electoral aprobada por el Congreso sólo quedará pendiente la eliminación de la cláusula de vida eterna a los partidos pequeños que recibirían transferencia de votos de otros institutos cuando contiendan en coalición, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó: “Estoy muy contento porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios en el Instituto Nacional Electoral”.

Durante su conferencia de prensa, tras descalificar a quienes “repetían como loros” eso de que “el INE no se toca”, el mandatario destacó que “estaban contentísimos porque no se había reducido el presupuesto, los partidos van a seguir eligiendo a los funcionarios del INE, no el pueblo como lo proponíamos nosotros, van a seguir habiendo 500 y no 300 diputados, todo esto que ni siquiera se dieron cuenta los que empezaron a repetir de que el INE no se toca, ni sabían porque les juegan mucho el dedo en la boca, por eso les molestan las mañaneras porque quisieran manipular a su anchas”.

Al confirmar que este martes se reúne con los senadores que aprobaron la reforma, López Obrador dijo que aun cuando sea decisión de los legisladores de Morena quienes decidan si se mantiene a Ricardo Monreal como coordinador de la banca, se pronunció por mantenerlo en el encargo para que sus adversarios no hagan un escándalo.

Consideró que cada quien puede hacer lo que determine nada más que recuerden que cuando vayan a regresar a pedir el voto, la gente les va a decir “toma tu champoton”.

En cuanto a la reforma, refirió que los partidos de oposición podrán inconformarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque consideren que sea inconstitucional, sobre lo que él difirió, pero serán ya las autoridades competentes los que determinen su viabilidad.

Sin embargo, consideró que quienes sostienen que el INE no se toca, apelan a una “prepotencia extrema. Eso solo se usaba en tiempos del presidencialismo, cuando se decía al presidente no se le toca. Consideró que los opositores están obcecados en que el INE no se toque, porque es perfecto, cuando es perfectible.

A pregunta expresa sobre la aprobación de que los partidos políticos puedan quedarse con el dinero que no ejerzan en el año fiscal, contrario a legislación vigente, dijo que en su caso el Senado pueda revisarlo en febrero, cuando se aborde la cláusula de la vida eterna. Consideró que en ese momento puede revisarse si es que se considera inviable.

Cuestionó la actuación del INE porque ha aprobado decisiones que van contra los derechos humanos como los casos de las candidaturas a gobernadores de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Según el mandatario, el INE lo determinó aun en contra de la decisión del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, “como todo esto es pura faramalla, los capos de la política empiezan a moverse y regresa el INE hasta con más sanciones. Incluida la cancelación de las candidaturas. Desobedecen por completo al tribunal.” (Alonso Urrutia y Emir Olivares/La Jornada).