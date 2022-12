Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Pues el reporte que les tengo es que dos importantes cruceros viales de nuestra Ciudad Victoria están convertidos en un gran riesgo para automovilistas, motociclistas y peatones, debido a que los semáforos no funcionan. Se trata del muy concurrido crucero del 8 y Avenida Justo Sierra, justo enfrente de la explanada de La Loma.

Ahí los semáforos no funcionan -y no desde esta tarde de lunes 26, que acabamos de constatar, sino desde la noche del jueves 15 de diciembre-, lo cual es harto peligroso, pues los automovilistas se la juegan poniendo en riesgo no solo la integridad de sus vehículos, sino también su integridad física. Entendemos que el pasado gobierno haya dejado deteriorados los semáforos, lo que no entendemos es cómo la Dirección de Tránsito Local no coloca ahí, ya no digamos una patrulla, sino al menos un oficial de Tránsito.

El otro crucero donde tampoco funcionan los semaforos es donde confluyen el Bulevar Guadalupe Victoria con las vías del Ferrocarril, justo en los accesos al Centro Universitario Victoria. Ahí, desde luego claro que por supuesto no hay ninguna patrulla de Tránsito para regular el tráfico vehicular. Ojala que la Dirección de Transito Victoria se aplique a la voz de ya, y no cuando -primero Dios- ocurra en esos cruceros alguna lamentable tragedia. No la chiflen que es cantada. Ahora bien, como bien decía el Lic. Raúl Flores Morán, cuando era Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Américo Villarreal Guerra: «La seguridad pública es responsabilidad de todos».

Como dato adicional les comparto que el Lic. Flores Morán es padre del actual titular de Seguridad Tránsito y Vialidad Lic. Livio Flores Rodríguez, designado para tal responsabilidad el 17 de octubre por el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez.

2.- Les comparto que nos reportan de la avenida 17, de la mera Secretaria de Salud estatal que ya disponen de una dotación de 108 mil dosis de vacuna de TD que protege contra el tétanos, difteria y tosferina. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, doctor Vicente Joel Hernández Navarro, quien detalló que para recibir la aplicación de este biológico se puede acudir a cualquier unidad de salud en todo el territorio tamaulipeco.

Dijo que los esfuerzos por la eliminación del tétanos, no solo se concentran en el materno y neonatal, los casos se llegan a presentar en los hombres, por ello la importancia de aplicarse esta vacuna.

La referida vacuna del TD, no unicamente se aplica a las mujeres embarazadas de 27 a 37 semanas de gestación; niños 2, 4 y 6 meses de edad; también se aplica a todos los hombres a partir de los 14 años de edad y población en general, mientras que al grupo adolescente, especificó, se les inmuniza en los planteles educativos.

Dijo el doctor Vicente Joel: «El Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, ha logrado gestionar las dosis de diferentes tipos de vacuna y con ello, mantener las coberturas de vacunación en todo el estado”.

La referida TD proteger contra el tétanos, difteria y tosferina y lo que se busca, es incrementar los índices de cobertura en Tamaulipas y se puede acudir a cualquier centro y puestos de salud, que de manera gratuita y segura se encuentra disponible.

El tétanos es una enfermedad que se puede adquirir por contacto con objetos contaminados, que provoca mortalidad si no se aplica tratamiento. La tosferina es una enfermedad respiratoria, al igual que la difteria se produce por contacto con heridas o lesiones, provoca mortalidad en 1 de cada 10 pacientes.

El doctor Vicente Joel agregó que la vacunación regular es indispensable para garantizar el desarrollo y crecimiento sano de los niños y niñas, por ello, se exhorta a los padres de familia a consultar con los profesionales de salud, respecto a las vacunas que deben recibir los menores, desde el momento de su nacimiento.

En el caso de los hombres es importante que acudan con su Cartilla Nacional del Hombre, documento oficial para dar seguimiento a las acciones preventivas que se realizan en todos los hombres desde los 20 años de edad hasta los 59 años; y a partir de los 60 años pueden solicitar su Cartilla del Adulto Mayor.

3.- Para seguir en el tema de salud hemos de referir que en Cd. Victoria la población ya está acostumbrada al uso del cubrebocas. Bien por ello, e igual hay que decir que las bajas temperaturas inciden en que la gente lo use para aminorar los efectos del frio.

4.- Y ya saben desde este Día de los Inocentes arrancan las campañas por la Senaduría. Total que por una cosa o por otra siempre estamos en época electoral. NOS VEMOS.