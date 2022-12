Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los tamaulipecos conocemos a la perfección nuestras virtudes, el potencial que tenemos, lo generosa que ha sido la naturaleza con está región y la ventaja de tener como vecinos a los Estados Unidos, tenemos un campo extraordinario que nos pone en primer lugar de producción de varios granos y hortalizas, eso entre muchas, pero muchas cosas más.

Por supuesto que también conocemos, porque los sufrimos, todos nuestros problemas, la violencia, inseguridad, pobreza en algunas de nuestras microregiones y hasta del ninguneo y maltrato que recibimos de los políticos por sexenios y sexenios, o trienios y trienios si hablamos de Diputados y presidentes municipales.

De todo, nuestro peor padecimiento fue quienes en el pasado reciente se disfrazaron de políticos nomás para saquearnos o, en casos peores, vendernos prácticamente en canal a delincuentes, algunas veces con careta de empresarios y las otras abiertamente con pistolas o armas de grueso calibre en manos.

Hoy el gobierno de Américo Villarreal Anaya enfrenta estos últimos problemas con un estorbo adicional, el Congreso, Diputados del PAN que se niegan a sacar de sus puestos a viles saqueadores, a corruptos que se enquistaron en las Comapa´s y en otros poderes del Estado, y por eso se piensa reestructurar la administración pública, lo más triste para los tamaulipecos es que los panistas en el Congreso sigan sin entender que sus tiempos han terminado, que si los echaron a patadas fue por algo.

Los diputados, por inservibles, quizá sea la peor herencia que recibió la administración de Américo Villarreal, porque limpiando pronto el mugrero que se ha quedado y con una buena administración, se puede recuperar pronto o relativamente sin costos sociales mucho de lo que ahora nos daña.

Es claro que a esas herencias se le debe agregar el deterioro del tejido social, empezando por lo mal que se encuentra el sistema educativo, el mal manejo que se le dio a las despensas y becas que se privilegiaron para los hijos de los ricos o se utilizaron como un botín político para ganar votos, también se avanzó muy poco en materia de seguridad pública y hasta existen sospechas de que hay dinero mal aplicado en ese rubro, pero, le insisto, nada es comparable con la nefasta situación del Congreso, de Diputados que no sirven para nada y todavía se atreven a proteger corruptos.

Es indudable que no debemos, ni podemos, estacionarnos en el pasado, que si bien es urgente un justo castigo y un esclarecimiento pleno de nuestras circunstancias, más urgente es ir saneando y poniendo orden a las finanzas, en trabajar para subsanar los atrasos y que poco a poco las cosas tomen cause, sin embargo, poco o nada se podrá hacer mientras se tenga semejante estorbo como se pudiera calificar a estar legislatura, y le hablo de morenos y azules, hasta de tricolores y el naranja, todos están en una misma sintonía, la de no hacer nada.

Tenemos, le insisto, un potencial inimaginable, Tamaulipas debería de ser, por su gente, riquezas naturales y hasta por su situación geográfica un Estado mil veces más rico que Nuevo León e incluso que cualquiera de los de la República Mexicana, con mayor industria y calidad de vida para nuestra gente pero no sucede así por dos cosas, acá los empresarios se dejaron seducir por el dinero fácil que los mantuvo callados por mucho tiempo o les dio mucho miedo tomar su rol de voz del pueblo, de ser tomados en cuenta, pero en serio, a la hora que se diseñaron las políticas públicas y, sobre todo, por los que han jugado a ser políticos.

La voracidad siempre es mala, es real que esos empresarios del pasado y los hombres disfrazados de políticos pudieron permanecer muchos años más en el poder, tranquilos, creciendo y generando riqueza en miles y millones de dólares, pero hicieron las cosas mal y hoy prácticamente no existen ni unos ni otros, tienen que vivir encerados a piedra y lodo junto con los hombres y mujeres que les protegieron porque han recibido su merecido.

Lo lamentable es que el peor daño y lo más caro de la factura la está pagando el pueblo y saldrá más caro todo si los legisladores no entienden que ya es tiempo de trabajar por Tamaulipas y no por su jefe el prófugo, sí, de eso hablamos, de que los legisladores hasta suspenden sesiones, como la que se iba a realizar este miércoles 7 de julio, y con ello frenan leyes de beneficio a la sociedad porque no saben hacer otra cosa porque ellos solo se especializaron en el arte de joder…

CELEBRA UAT SU ASAMBLEA UNIVERSITARIA… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la Asamblea Universitaria, en modalidad a distancia, desde el Centro de Excelencia del Campus Victoria a las distintas sedes asambleístas de esta casa de estudios.

La Asamblea se desarrolló el 6 de diciembre, en su carácter de ordinaria y extraordinaria, con la participación de directivos y representantes de docentes y estudiantes de las 26 dependencias educativas de la UAT que integran ese órgano de gobierno universitario.

Como presidente de la Asamblea, Mendoza Cavazos puso en marcha los trabajos, acompañado del Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general, y del C. P. Luis Navarro Roso, decano de la Universidad.

De conformidad con las propuestas presentadas, los integrantes de la Asamblea aprobaron modificaciones en la legislación universitaria, entre ellas, respecto a la Defensoría de los Derechos Universitarios y Reglamento de Reconocimiento al Mérito Universitario.

El rector destacó la importancia de atender las propuestas de actualización, para adecuar de manera pertinente el funcionamiento de la Universidad y sus diferentes órganos, haciendo reglamentos y leyes acordes a la calidad de la educación y servicios que ofrece la casa de estudios.

Entre los proyectos aprobados se encuentra la modificación y adición en los artículos 10, 22, 47 y 48 del Estatuto Orgánico; y la modificación al Título Sexto de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, Capítulo I, que cambia al nombre de Defensoría de los Derechos Universitarios.

En el reglamento de la Defensoría, se destaca la adición del término “violencia de género”, para coadyuvar con las estrategias de prevención, atención, sanción y erradicación de cualquier forma de violencia en la Universidad.

Finalmente, en la Asamblea Extraordinaria, se modificó la fracción 5 del artículo 3, y el inciso b) del artículo 4 del Reglamento de Reconocimiento al Mérito Universitario; además del cambio de nombre de la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”, por Facultad de Ingeniería Tampico. Quedó asentado también que las modificaciones autorizadas por la Asamblea entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación y se publicarán en la gaceta universitaria de la UAT.

