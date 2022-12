Por Agencias

Ciudad de México.- Acompañado por senadores del PAN, PRI y Grupo Plural, el empresario Claudio X. González exigió al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que se defina y vote en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Senador Ricardo Monreal ¿demócrata o mucho ruido y pocas nueces?, estamos esperando la respuesta”.

En conferencia de prensa, en la que habló a nombre del colectivo “Unidos”, anunció que las organizaciones de la “sociedad civil” que representa, recurrirán a todas las instancias legales y pacíficas para detener el plan ‘B’ del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral y de paso le formuló “un reclamo puntual para quienes quieren quedar bien con los dos bandos”.

Insistió: “en que “hay gentes que quieren quedar bien con tirios y troyanos y están quedando mal, por lo menos, con la ciudadanía”.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, sus compañeros Kenia López y Xóchitl Gálvez, la priísta Claudia Ruíz Massiu, los senadores Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, de Grupo Plural, así como los ex gobernadores panistas de Morelos y Guanajuato, Marco Antonio Adame y Carlos Medina Plascencia, éstos últimos integrantes de grupos opositores, ofrecieron una conferencia conjunta en la que X González, presidente de “Mexicanos contra la Corrupción”, sostuvo que no los van a parar “en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los legisladores le dejaron el foro a X González, quien sostuvo que a afuera había “centenares de ciudadanos” que respaldan esa “lucha”, aunque en realidad no llegaban ni a 50 quienes desde temprano se colocaron fuera de la sede senatorial, para protestar contra la reforma electoral, que estuvo custodiada por elementos policíacos.

“Sigue salir a las calles, seguir reclamando, seguir diciendo una y otra vez el INE no se toca. Sigue activar todas las capacidades ciudadanas y la organización ciudadana, sigue el reclamo por la vía del Poder Judicial a través de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales. Pero, también los amparos y también los juicios de derechos políticos de los ciudadanos que tenemos que activar de manera masiva si esto pasa, ojalá no pase. Pero, si pasa, nosotros no vamos a parar”.

Por separado, el senador Monreal respondió que no acepta ultimátums de nadie. “Ni cantos de la sirena, ni amenazas de nadie”. Agregó que está tranquilo, y tampoco acepta: Ni negociaciones subrepticias ni condenas al ostracismo”. Andrea Becerril y Víctor Ballinas/La Jornada).