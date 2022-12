Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El año que se aproxima será especialmente importante para Morena. Es muy probable que gane las dos gubernaturas que estarán en juego el 4 de junio, que sumadas a las 21 que conserva favorecerá el proceso hacia la sucesión presidencial. Recordéis que en Coahuila el candidato es Armando Guadiana mientras en el Edomex lo es la maestra Delfina Gómez, ambos con amplia aceptación ciudadana.

Lo anterior significa que el partido de AMLO no tendrá problemas para mantener el poder cuando menos seis años más que, desde luego, servirán para fortalecer los programas de justicia social iniciados por el actual régimen y continuados seguramente por cualquiera de los que aspiran a ocupar palacio nacional. Y con mayor razón si Claudia Sheinbaum resulta triunfadora primero en la encuesta interna y después en la elección general.

En el caso de la jefa de gobierno de la CDMX es pública y notoria la preferencia hacia su candidatura en la mayor parte de los estados (por no decir que en todos) donde gobierna Morena, tanto que hasta el INE se escandaliza e intenta obligar a que tales muestras desaparezcan cuando resulta imposible dada la cantidad de publicidad infiltrada por sus partidarios.

Ello obliga a que Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y en menor medida Ricardo Monreal organicen grupos de apoyo donde pueden y los dejan, con la esperanza de contener este “tsunami” a favor de la hembra en cuestión de la que ya sabemos, es la mejor alumna de AMLO política e ideológicamente, por lo tanto, la más convencida de que por el bien de todos, primero los pobres. Doña Claudia es garantía absoluta de que la transformación republicana ha de llegar hasta las últimas consecuencias le duela a quien le duela.

El asunto es que el 23 será buen año para la 4T. Se harán realidad dos de los más ambiciosos proyectos de AMLO; la refinería del puerto Dos Bocas, en Tabasco, ahora llamada Olmeca y el tren maya que comunicará a una de las regiones más ricas del país y al mismo tiempo más olvidadas debido al aprovechamiento ilegal de recursos naturales por parte de empresarios nacionales y extranjeros protegidos por los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Es la iniciativa privada que ha interpuesto infinidad de obstáculos para cancelar la obra, de igual forma como hicieron sin éxito en la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”.

Por supuesto existen otras muchas tareas de tipo regional cuyas evidencias quedan registradas durante las incansables giras de López Obrador a lo largo y ancho del país, que son posibles gracias a que el presupuesto es aplicado con honestidad y que la corrupción ha sido desterrada para desdicha de los reaccionarios y traidores que como buitres saquearon el patrimonio nacional.

Usted dirá que a la oposición aun “se le mueve una patita” y está en lo cierto, pero no irá muy lejos por el repudio de la mayoría consciente y convencida de que PRI, PAN y PRD integran perversa alianza cuyo objetivo no es otro que entregar el país y sus recursos al imperialismo racista y ladrón. Claro que los conservadores cuentan con pretensos a la presidencia con historias personales que hablan por sí mismas, como el mentado “alito” (Alejandro Moreno Cárdenas), Miguel Ángel Osorio Chong, Santiago Creel y hasta Lilly Téllez, pero bueno, hay de aspirantes a aspirantes.

Tamaulipas se ha definido a favor de Claudia Sheinbaum respecto de la candidatura presidencial de Morena. Así queda de manifiesto por declaraciones emitidas de personajes relacionados con el primer círculo del poder y de dicho partido. En realidad, no es necesaria la manifestación oficial hacia la jefa de gobierno de la CDMX cuando por todas partes aparece publicidad relativa solo a su persona y a ningún otro de los aspirantes. (Al menos no tan evidente).

No se requiere que lo digan insisto, porque la consigna desde la cúpula federal es clara y definitiva. Además, tampoco se necesita mucha ciencia para comprender el significado de los mensajes mañaneros de AMLO, no solo por lo reiterado de la buena labor de la Sheinbaum sino por el ejemplo de un gobierno que enfrenta con valentía los retos modernos de la gran ciudad. Y es que si usted viajó recién a la capital se habrá dado cuenta de que no es la misma de hace cinco o más años. El transporte, la verdad, es de primer mundo y pue-que mejor. En este sentido no es por presumir, pero este columnista lo ha comprobado al visitar países considerados desarrollados, sobre todo en Europa.

Lo cierto es que Tamaulipas es de Claudia Sheinbaum por lo tanto la mujerona no tendrá ningún problema cuando se trate de su candidatura y si no, pa´l baile vamos.

Día de los santos inocentes, inicio de campaña para senador… ¡como anillo al dedo pa’l “JR”!

