Por Agencias

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que fue el gobernador de Puebla Miguel Barbosa quien lo impulsó a realizar la marcha del pasado 27 de noviembre, dado que el mandatario federal había proyectado efectuar un informe con su gabinete.

Este miércoles durante el homenaje en su memoria —tras su deceso el martes pasado, a los 63 años de edad— en Casa Aguayo, en la ciudad de Puebla, donde despidió a Miguel Barbosa Huerta, López Obrador lo consideró como “hermano” y “compañero” de partido y lo reconoció como un gobernador y político que se sumó a su proyecto de gobierno por convicción.

“Era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha y ya la había convocado. Y yo estaba pensando en un informe nada más con miembros del gabinete, pero ya ven cómo son nuestros adversarios, muy provocadores y se convocó a la manifestación, a la marcha, pero la iniciativa original fue de Miguel, reveló.

Añadió que “ahí nos vimos porque acompañó con todos los gobernadores, gobernadoras, con la jefa de Gobierno, con los miembros del gabinete, con toda la gente. Y antes de iniciar la marcha, ahí estaba, esperándome. Ya lo saludé y le pedí que se abriera espacio y que se cuidara y que se protegiera, porque ya saben ustedes cómo estuvo, hubo mucha gente. Y luego que hicimos esa marcha, él viene a Puebla y hace también su marcha”.

En compañía de su viuda María del Rosario Orozco Caballero, su hija y clase política, López Obrador recordó cómo el originario de Zinacatepec creció en su carrera hacia la gubernatura y de qué manera tuvo que sortear diversos desafíos, en el camino.

El titular del Ejecutivo federal rememoró que “luego, vino otra oportunidad, lo mismo, querían que ya no participara y dijimos: No, pues él ya ganó la encuesta, ya fue candidato, nosotros sostenemos que ganó la gubernatura y que hubo fraude, ¿por qué no va a ser él el candidato? Y triunfó y yo puedo también asegurar que hizo un buen gobierno. Trabajamos juntos, vine muchas veces a Puebla”.

Por todo ello, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó, “estamos aquí rindiéndole este homenaje, apoyando a Rosario, su compañera de siempre, su consejera, su gran aliada.

“Y me da mucho gusto que estén aquí gobernadores, gobernadoras, compañeras, compañeros, también integrantes del gabinete, que estemos aquí juntos con nuestro hermano, con nuestro compañero Miguel Barbosa, en este homenaje”, finalizó.