Azahel Jaramillo

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este viernes 9 los trabajadores de la educación de Tamaulipas van a las urnas a elegir a su nuevo líder magisterial. Es el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño, el que se perfila como el futuro Secretario General de la Sección 30, según la última encuesta realizada la semana pasada entre a agremiados a este organismo.

Vale decir que los números coinciden con el buen ánimo que se registra en la campaña del profesor Arnulfo al ser único aspirante que llena los eventos en medio de un ambiente festivo y de gran cariño a su persona.

En este sentido, al preguntársele sobre el secreto de su gran aceptación, el maestro Arnulfo señaló: “El valor de la palabra, los maestros y trabajadores de la educación que me han acompañado a lo largo de muchos años de trabajo en el magisterio me conocen, saben los logros que hemos obtenido, una experiencia que mis contrapartes no pueden presumir”.

He de comentarles que tras recorrer el centro, sur y altiplano tamaulipeco, esta semana Arnulfo Rodríguez concentra su agenda en el norte de la entidad, realizando eventos multitudinarios donde se compromete a defender las prestaciones que actualmente tienen los maestros y presenta nuevos esquemas en beneficio de estos.

Nacido en el municipio Villagrán el maestro Arnulfo Rodríguez se perfila ganador de esta contienda para el referido cargo que ya ha ocupado, y que es bien recordado por los trabajadores de la educación.

2.- Este viernes 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, y en ese sentido lo que nos reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta que en el año 2021, el 57.1 % de los mexicanos consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en su respectiva identidad federativa; solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.

Es de compartirse que, de acuerdo a la institución, que el costo promedio de la corrupción fue en 2021 de 3 mil 044 pesos por persona.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la corrupción es «un fenómeno complejo y en evolución, asume muchas formas, es perpetrado por varios actores y tiene un impacto perjudicial en las estructuras políticas, sociales, culturales, e institucionales que incide negativamente en las políticas económicas y afecta numerosos aspectos de la vida cotidiana»:

Así, al socavar el Estado de Derecho, la corrupción merma la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones públicas. Dado el impacto de la corrupción en la vida cotidiana, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas dispuso el día 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Su propósito es sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate. Salió al aire.

3.- La economía victorense se encuentra bastante golpeada. Primero porque el antiguo gobierno de los «Vientos de Cambio», simplemente se desentendió absolutamente por Ciudad Victoria, y segundo porque al dejar un desastre en la administración se ha tenido que partir desde cero, tramitándose un millonario préstamo para echar a andar la maquinaria gubernamental. Nunca, nunca un gobierno saliente había dejado tan desmantelado el aparato gubernamental, con un parque vehicular prácticamente para el basurero.

Ya el nuevo gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya anunció que va a proceder legalmente contra funcionarios de distintas dependencias del gobierno de Francisco Cabeza de Vaca. Entonces en ese contexto de ir contra funcionarias y contra funcionarios abusivos (para ser inclusivos en el lenguaje), tenemos que se avecina en las próximas semanas todo un espectáculo mediático, con comunicados de la Coordinación de Comunicación Social estatal, a cargo del Lic. Francisco Cuéllar Cardona, indicándose nombre y cargo de las personas de los «Vientos del Cambio» a las cuales se les han encontrado conductas delictivas.

Luego, veremos a cuantas de esas señaladas personas corruptas el gobierno de Voluntad y Trabajo Transformador logra llevar a la prisión, y también cuales de estos exfuncionarios lograrán desparecer del mapa y refugiarse, ocultarse en otras entidades de la geografía mexicana, y claro, en otros países del mundo.

Habrá tiempo para que con videos y fotografías se nos ilustre a los tamaulipecos sobre la forma en que serán detenidas y detenidos estos delincuentes, perdón… «presuntos delincuentes», que tenemos y que trabajaron disponiendo del dinero de las y los tamaulipecos.

Veremos si, por ejemplo, el ex titular de Educación, Mario «El Negro» Gómez Monroy, la libra en estas indagatorias o si también ha incurrido en graves acciones que lo hagan candidato a comparecer ante un Juez.

No olvidemos de Gómez Monroy que en los últimos días de su periodo como titular de la SET, le ocurrió la tragedia de que se registró un dantesco incendio en su la residencia que habitaba en exclusivo fraccionamiento de esta capital. ¿Fue una tragedia o un incendio intencional como refiere gente mal pensada que nunca falta?

En ese contexto veremos el profesionalismo del equipo de comunicación del Lic. Paco Cuéllar. Veremos cómo hacen fluir la información de los autores del saqueo. Y es el que el titular de la Comunicación, además de estudios universitarios en el tema, tiene grandes experiencias, como yo estimo no tienen muchos periodistas: reportero, buen columnista, sabe la experiencia de que tu patrón-editor te reprima, ha sido directivo de importante medio victorense, ha sido propietario de un medio masivo, y tiene la dura experiencia de como periodista ser perseguido y amenazado, a grado tal que –me compartió–el otro día, ante cobardes amenazasen el arranque del sexenio de Cabeza de Vaca- tuvo que salir de Ciudad Victoria, a bordo de su vehículo, en forma apresurada, con su esposa, e hijos jóvenes adolescentes, con apenas lo que llevaba puesto y tomar carretera. Experiencias de película, las del vocero de Américo Villarreal. NOS VEMOS.

[email protected]