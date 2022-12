Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al alcalde Eduardo Gattás no le importa comprar camiones recolectores, equipar Protección Civil ni Tránsito pero sí contempla un aumento en el capítulo de comida para personas, en arrendamiento de edificios y en gastos del orden social, acusó el regidor del PRI, Horacio Reyna.

Por esa razón, el también presidente del PRI municipal votó en contra del Presupuesto de Egresos 2023 para el municipio de Victoria, debido a que, al igual que el año pasado, esta propuesta no contempla ni un solo peso para equipamiento.

Detalló que el gobierno municipal de Gattás dejó en el olvido lo más importante que necesita Victoria, como por ejemplo, camiones recolectores de basura, patrullas de tránsito, equipamiento para el área de Protección Civil o la adquisición de un terreno para construir un nuevo panteón.

“Voté en contra porque es una propuesta inercial, que no contempla lo que requerimos en Victoria, no contempla nada para equipamiento, no contempla nada para la adquisición de un nuevo panteón, para camiones recolectores de basura, para patrullas de tránsito, para equipamiento al área de Protección Civil”, reiteró el regidor del tricolor.

Dijo que el ayuntamiento prefiere gastar el dinero en otras cosas menos importantes, olvidándose de lo más urgente, como lo es el mejoramiento de los servicios públicos, lo que diariamente reclama la ciudadanía victorense.

“Prefieren gastarlo en otras cosas y olvidan lo más urgente, lo que más nos reclaman los ciudadanos, que son los servicios públicos. Tenemos meses escuchando al secretario de Servicios Públicos cómo batalla para tener camiones, por eso desde el año pasado sugeríamos la compra de camiones y nuevamente se niega en este presupuesto”.

Además de eso, Horacio Reyna propuso considerar la creación de un fondo por si el sindicato de trabajadores municipales, en su legítimo derecho, ganara una de las demandas interpuestas contra el gobierno de Gattás Báez ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lo que implicaría que de no contemplarlo desde ahorita en un futuro podría llevar al municipio a una situación financieramente endeble.

“Y en caso de que no, pues se quedaría el dinero en manos del municipio, pero no se contempló ese recurso. Y por si fuera poco, veo con preocupación también el aumento en algunas cuentas que si no cuidamos se nos pueden salir de las manos, como le pasó a la administración pasada. El aumento que generan en el capítulo de comida para personas, el aumento en otros arrendamientos, el aumento en gastos del orden social, en arrendamientos de edificios, entre otras cuentas; esas cuentas pueden llevarnos a que se nos vaya el dinero en cosas no productivas”, advirtió.