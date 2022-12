Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El triunfo de Arnulfo Rodríguez Treviño en la elección para Secretario General de la Sección 30 del SNTE era previsible, de hecho, un par de meses atrás en una mesa de café fue la conclusión de una decena de periodistas, “si lo dejan registrarse va a ganar”, y las razones que se expusieron fueron muchas, de entrada, su contrincante, el candidato oficial de la dirigencia local, Abelardo Ibarra, ni siquiera podía presumir título de maestro y a Naif lo desacreditaron, o se desacreditó, su relación con los Cabeza de Vaca durante el sexenio anterior.

Pero ese no fue el problema de Abelardo, sus derechos como miembro del SNTE los hizo valer, no, su problema mayor fue divulgar que era el candidato del gobierno cuando era una falsedad que se podía oler a kilómetros, tan fácil como que si hubiese tenido la venia le quitan los contrincantes de enfrente y lo lanzan en una planilla de unidad o nomás para aplastar, créalo, el poder estatal tiene capacidad de eso y más, el siguiente obstáculo de mencionado fue que abandonó a los maestros durante los dos años más complicados de pandemia, y si ambos pecados fueron poco, también les achacaron que solo ellos se hubiesen beneficiado al paso de seis años como parte de la dirigencia estatal de la Sección XXX, es decir, no atendían compromisos, se olvidaron de los profesores, se escondieron cuando pudieron y hasta pactaron con la anterior administración muchas aberraciones más.

Naif, cierto o no, perdió atractivo para muchos por las fotografías que circularon, él aparecía muy sonriente con Ismael García Cabeza de Vaca, también con el gobernador prófugo, aunque muchos tomaron esa graficas como guerra sucia, es claro que el grueso del magisterio no o de plano no le cuadro la idea de que el pasado retomara el poder del sindicato de maestros.

Ahora, de Naif hay que reconocer que hizo liderazgo, más de 16 mil votos, casi los mismos que el candidato oficial de la dirigencia de la Sección 30, son para tomarse más que en cuenta.

Los pecados de ambos, de Abelardo y Naif, fueron la fortaleza de Arnulfo Rodríguez Treviño que se arropó en el prestigio de la vieja escuela Normal de Tamatán de donde son egresados muchos de sus amigos que le apoyaron, es increíble pero los maestros jubilados le dieron un impulso a su campaña de tal magnitud que ni con la lana que manejaron sus adversarios lo pudieron alcanzar, los viejos maestros no se arrugaron y mostraron de que están hechos, de liderazgo y, hay algo más, Arnulfo fue visto por el magisterio como la fuerza y el representante de ser maestro, de ser independientes de los caprichos políticos, no se le ubicó ni cercano al pasado reciente ni con compromisos con el presente.

Exacto, los operadores políticos de los más jóvenes aspirantes a la dirigencia da la impresión de que no conocen al SNTE, ignoraron su pluralidad, eso los hundió, o tal vez solo fue su novatez, el creerse de falsos profetas.

Vaya pues, en la elección de la Sección 30 del SNTE, la que tiene sede en Tamaulipas, ganaron los maestros, porque no se dejaron amedrentar por las mentiras cargadas de amenazas de los seguidores de Abelardo que juraban tener el respaldo del actual gobierno, porque tampoco se dejaron espantar por el presunto cabecismo de Naif, porque, además, les demostraron a ambos que prefieren la independencia, la libertad, que tener el fierro de un partido político.

Viene ahora lo más difícil, hacer entender al magisterio que su libertad de elección no terminó en las urnas el pasado viernes, que tendrán que acompañar a su dirigente para que pueda negociar mejores condiciones de trabajo para ellos y también para evitar que sigan las dirigencias cayendo en la tentación de cometer los mismos pecados de siempre, es decir, que estén cerca para trabajar juntos, para aplaudir lo bueno, pero también para señalar de inmediato cuando se vean los yerros.

Por supuesto, en todo el proceso de elección del SNTE hay algo que no debe pasarse de boba, lo que ocurrió con el candidato oficial de la dirigencia sindical, con Abelardo, eso el gobierno debe atenderlo de inmediato para disipar dudas de los maestros y otros menesteres, por ejemplo, una si hubo alguien que por cuenta propia actúo y quiso hacer creer que era real está situación pues llamarlo a cuentas porque el lujo de perder una contienda no se lo pueda dar una administración tan joven.

Y dos, quizá también les sirva el tema, la experiencia, para voltear al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, el SUTSPET, ahí también hay un tirador que presume un par de plazas en el sector salud y sin trabajar, sin cumplir con el perfil para desempeñarlas y según él dice que recibió mejoras en ambas ya que tiene el visto bueno para llegar a la secretaria general de dicho organismo, sus dichos van en el sentido de que cuenta con el patrocinio de quien identifica por su nombre pero para darle fuerza le llama su Secretario, este personaje dice que con ello va a suplir a Blanca Valles, lo curioso es que la dirigente sindical ni siquiera ha dicho si se va a ir o todavía pretenda reelegirse, lo más curioso es que fue la misma Blanca quien lo ayudó para escalar puestos en el sindicato, en su momento.

El SUSTPET, como el SNTE, son sindicatos bastante polítizados, aunque no lo parezca su base sindical, aunque muy institucional en lo interno, se manejan de diferente manera, muestra de ello es que se han visto manifestaciones en contra de sus liderazgos, del aludido por ejemplo, los han tumbado cuando en lugar de ayudar estorban.

Sintetizando, ahí tampoco se pueden dar el lujo de permitir que se juegue con el nombre de un secretario ni con el del gobierno, y si es real lo del funcionario, pues menos debe meter las manos para regarla, porque ya en el SNTE ganaron los maestros y, de mi se acuerda, en el sindicato de burócratas también ganarán los trabajadores con alguien que en realidad les represente…

TOMA PROTESTA DIRECTOR EN DEERECHO VICTORIA… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), le tomó la protesta al Dr. Edy Izaguirre Treviño como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) para el período 2022-2026.

En sesión solemne del Consejo Técnico de la FDCSV, desarrollada en el Auditorio “Dr. Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda”, el rector encabezó el acto protocolario, y en su mensaje a la comunidad universitaria del plantel, destacó que la nueva administración contará con todo el respaldo de la Universidad para cristalizar los proyectos venideros.

Mencionó que la institución ha evolucionado y ha crecido en indicadores de calidad académica, trabajo que se fortalecerá con la administración del Dr. Edy Izaguirre.

“El reto es fuerte, la actualización del modelo educativo es lo que viene, y tratar de impactar y de trascender con nuestros estudiantes siempre es un reto”, expresó luego de subrayar que el trabajo en materia curricular tiene como propósito preparar a los egresados para un mundo diferente y con una dinámica que cambió a causa de la pandemia.

Asimismo, reconoció al Dr. Armando Villanueva Mendoza, director saliente, y a su equipo de trabajo, por las metas alcanzadas que contribuyen a consolidar el prestigio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

Luego de rendir protesta, el Dr. Edy Izaguirre Treviño agradeció a la comunidad académica y estudiantil por la confianza que le brindaron al elegirlo como director, e iniciar una nueva trayectoria en la vida de esa importante institución universitaria.

También resaltó la presencia de los ex directores, de quienes dijo: “Sin su dedicación y trabajo, esta escuela no gozaría del prestigio que tiene”.

Subrayó que su compromiso es trasformar a la FDCSV y convertirla en una comunidad educativa viva y dinámica, que resalte valores como la inclusión.

“Este es un proyecto de todos y todas. Todos seremos tomados en cuenta”, añadió.

“Deberemos salir de los muros de nuestra escuela y demostrar a los distintos sectores de la sociedad, en el terreno de los hechos, lo aprendido, desarrollando acciones de impacto social que fortalezcan la confianza de la gente en nuestra Universidad”, puntualizó.

En el evento se contó con la presencia del Dr. Fernando Gerardo Quintanilla de la Fuente, representante local del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT; de la Mtra. Amparo Castillo Marroquín, secretaria académica de la FDCSV, como secretaria del Consejo Técnico; además de docentes, estudiantes, funcionarios universitarios e invitados especiales.

