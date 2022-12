Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por obvias y sobradas razones el ataque que sufriera Ciro Gómez Leyva fue sobredimensionado y capitalizado por la reacción. Desde luego que es condenable en todos sentidos, sin embargo, en opinión del columnista es probable se trate de una provocación de la ultraderecha que por cualquier método busca desestabilizar a la república. Los conservadores están dispuestos a todo para detener la Cuarta Transformación, ahora utilizan el terrorismo como método último para lograr sus propósitos.

El personaje en cuestión fue el apropiado para hacer creer que AMLO recurre a la violencia aplicada a sus adversarios. Nada más alejado de la realidad porque el Presidente combate con ideas y razona con la verdad sobre la corrupción del neoliberalismo y sus cómplices; es una lucha pacífica que debieran agradecer quienes han hecho sus fortunas a costa de la desgracia y pobreza de las mayorías. Los conservadores no soportan ser exhibidos en toda su podredumbre, hipocresía y doble moral que los incapacita para enfrentar con dignidad al régimen. Ahora mismo los partidos cómplices se rasguñan entre ellos en el afán de coincidir en candidato único para el 24. Contaban con Ricardo Monreal pero éste quedó solo, “al jugar con Dios y con el diablo”, como le dijera el perredista Jesús Zambrano.

Los neo porfiristas están sin argumentos ante las abrumadoras pruebas y evidencias de su descomposición, de manera que no encuentran más salida que sacudir a la sociedad mediante atentados cobardes como el sufrido por Ciro, un crítico sistemático de AMLO convertido en vocero y defensor de intereses contrarios al nacionalismo y la democracia. Ni cómo negar que, junto a otros como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Enrique Krauze, etc., integran una cofradía al servicio de poderosos intereses económicos del país y el extranjero. Son los traidorcillos juzgados ya por la ciudadanía a la que no engañan con su coro plañidero de supuestas víctimas.

El nazismo mexica en su desesperación apuesta al caos y al desastre sin importar sacrificar a los suyos. No dudemos que este tipo de acciones se repitan en las personas de políticos, empresarios, artistas, etc., siempre bajo la consigna de emplear el terror como arma disuasiva que obligue a las autoridades a bajarle de tono al rescate de la república, pero como en otras ocasiones, se va a quedar con las ganas.

El atentado a Ciro es condenable, insisto, pero es una exageración considerarlo prioritario por las autoridades. Hay otros mexicanos afectados por la violencia a los que no se presta la atención como al periodista. Resulta insólito que todo el aparato oficial esté dedicado a la investigación cuando muchos casos permanecen empolvados o definitivamente olvidados. Es una falla y la prueba de que sigue habiendo mexicanos de primera y de segunda. Es como para en-ca-bro-nar-se con la justicia que tiene a sus consentidos a la vista del portador y ni modo que sea invento.

El asunto es que el ataque a Ciro despierta sospechas de una provocación proveniente de la ultraderecha perfectamente orquestada contra el supremo gobierno. No es casualidad que sucediera justo cuando en el congreso se discutía con amplias posibilidades de aprobación la reforma electoral enviada por AMLO, así como la negación de permisos y concesiones a empresas privadas que explotan la energía eólica o aprovechan la producida por la CFE logrando fabulosas ganancias.

LA ESPERA DEL EXGOBERNADOR

A la hora de escribir esta columneja persistía la incertidumbre sobre la liberación de Eugenio Hernández Flores anunciada como “inminente” desde principios de noviembre por sus abogados Javier López García, Elba Marina Vázquez Mendoza, José Isabel Luna y Felipe Rivera Riestra. Como sabéis, el ex gobernador tiene pendiente el proceso de extradición hacia los EU cuyas autoridades lo reclaman por diferentes presuntos delitos.

Fue a fines de octubre cuando el juez de control Ignacio García Zúñiga consideró que no había elementos para mantenerlo en prisión por lo que ordenó su libertad, sin embargo, sigue en el centro de reclusión de san Mateo Atenco en el estado de México, a pesar de que desde entonces fue emitida la boleta correspondiente por el juez penal de ciudad Victoria Santiago Espinosa Camacho y enviada a dicho lugar.

Eugenio Hernández fue detenido el 6 de octubre de 2017 (se considera que por diferencias con el anterior régimen estatal), acusado de peculado y lavado de dinero situación que superó y ahora su extradición depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores que no ha emitido respuesta al gobierno estadounidense.

En otro sentido, es de creer que la situación actual de Geño también tiene que ver con la consideración política del régimen federal respecto de su probable participación en el fraude electoral del 2006 mediante el cual el PAN arrebató el triunfo a López Obrador, por lo que el exgobernador estaría en riesgo de ser extraditado, digo, si es que sigue enojado el titular del poder ejecutivo.

