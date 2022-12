Por Agencias

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados desechó esta noche la reforma constitucional en materia electoral que envió el ejecutivo, luego de que el dictamen no alcanzó el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los legisladores.

El documento obtuvo una votación de 269 votos a favor, 225 en contra, entre ellos un sufragio de la morenista Adela Ramos, y una abstención de Carlos Noriega, del partido guinda.

Entre consignas de ¡no pasó!, ¡no pasó!, ¡el INE no se toca! ¡A eso vine, a defender al INE!, ¡A eso vine, a defender al INE! de la oposición y ¡traidores a la patria! ¡traidores a la patria” de Morena y sus aliados, el presidente de la mesa directiva, Santiago Creel, explicó que dado que no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para reformas constitucionales, se desecha el proyecto de decreto.

Al fijar postura, Ignacio Mier, coordinador de Morena, manifestó que quienes se oponen a la reforma electoral son aquellos que votaron en contra de la pensión para los adultos mayores y las becas para estudiantes de familias necesitadas.

Hablan de que el INE no se toca porque es el mandato del mandamás, del tatiashka, el jefe superior de la alianza opositora Claudio X. González, acusó, al destacar en cambio, que por consistencia política, por convicción, “tenemos como jefe al pueblo de México”.

Carlos Alberto Puente, coordinador del PVEM, también señaló que la oposición canceló la posibilidad de discutir la reforma constitucional en materia electoral porque recibió la instrucción del empresario González de no votar ninguna reforma político-electoral. “Es una tristeza que por segunda vez queden atrapados en su narrativa que no corresponde a lo que quieren en lo individual…que queden atrapados por una marcha que no operaron PAN, PRI y PRD”, apuntó.

El pevemista retó a los coordinadores parlamentarios a decir que no tienen coincidencias en diversas cosas que se requieren reformar en el INE. Al obedecer los dichos del hombre de negocios, apuntó que los partidos opositores le pertenecen a ese personaje. “Deberían cobrar en Kimberley Clark, no en la Cámara de Diputados”.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, ratificó que el voto de su partido sería en contra porque dada la cercanía de los comicios de 2024, no es oportuno ni prudente la reforma que se propone.

Explicó sin embargo que la negativa priísta no significa un cheque en blanco para el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que le exigió austeridad en su operación, prudencia en sus posiciones políticas y mejora en sus procesos institucionales. “Queremos un árbitro que trabaje sin estridencias y que con su mesura aliente el diálogo y la reconciliación nacional”, apuntó.

En el debate que se prolongó por alrededor de cinco horas, Moreira expuso que tampoco votarían por el dictamen ya que es centralista, no retoma las acciones afirmativas y no toca el tema del narcotráfico.

Jorge Romero, coordinador del PAN, señaló que parecía que en verdad existía la voluntad de hacer una reforma en conjunto con los partidos adversarios, pero no fue así. Al final, otra vez, “volvemos a esta cámara a votar la iniciativa de una sola persona”.

Argumentó el voto en contra del blanquiazul con el señalamiento de que el INE n ose toca porque no se toca la democracia. Además, le dijo a Morena que todas las posiciones que han ganado, han sido con el actual árbitro electoral. (La Jornada).