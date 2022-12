Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La desbandada aumenta conforme pasan los meses. La dignidad de algunos panistas ha cuarteado el yugo cabecista. Se cansaron de obedecer.

Es la rebelión al gañán opresor que los unció hace dos trienios. Se dieron cuenta que la lucha es estéril. La lumbre le empieza a llegar al “círculo chico” del ex azul.

Las legisladoras del PAN, Sandra Luz García Guajardo y Linda Mireya González Zúñiga, de Matamoros, y Nora Gómez González, de Tampico, rompieron el cordón umbilical que les alimentaba odios contra de la 4T, y votaron por la liberación de las Comapas, que casualmente ellas mismas habían blindado para servir al cabecismo.

Con los tres votos, Morena sacó adelante el proyecto que restituye los consejos de administración a los ayuntamientos, y le devuelve al ejecutivo la facultad de nombrar a los gerentes en los entes estatales. Las querían seguir utilizando como “cajas chicas”.

El caso más sonado es el de la Zona Conurbada, a cargo de Gabriel Guerra Turrubiates, cuando en Palacio de Gobierno se dieron cuenta que Turrubiates utilizaba fondos del organismo para financiar actividades del PAN. Ante una pretendida auditoría cerró las puertas a la gente de Contraloría.

El Periódico Oficial publicó el decreto del Congreso el lunes y el martes el emisario de los vientos huracanados quedó de patitas en la calle, para dar posesión a Francisco José González Casanova.

Habrá mucho de qué hablar en los siguientes meses si es que destapa la pestilente cloaca que salpicará a los “gobernadorcitos” (los “nanitos”) del panismo.

Consumado el proyecto, la pregunta es ¿qué pasará con las legisladoras? ¿seguirán votando por la causa morena?. Hay voces que siguen con el madero en el pescuezo y solicitan la expulsión de las aludidas.

Nora Gómez es una pieza angular del sistema panista. En los primeros de octubre tomó las riendas del Comité Municipal jaibo. Es militante desde 1995.

Sandra Luz también tiene historias en el partido. Ingresó en 1996 cuando su marido fue alcalde de Matamoros, en tanto Linda Mireya se dio de alta como activa en 2014. A esta última se le relaciona con Nader ¿Cuál será su papel en el futuro?.

Como que empiezan a deslindarse del grupo. Nader sabe que no será candidato a senador, como quiere, mientras su jefe de jefes tiene prisa por alcanzar un fuero. Fue por su carta de no antecedentes penales a la Fiscalía de Tamaulipas donde no tiene mancha, pero no le aseguran que esté limpio en otras instancias.

Algunos pensaron que era broma de FJGCV el apuntarse para la elección extraordinaria, pero va en serio. Sin pena alguna, después de dejar el estado convertido en un cochinero, es capaz de postularse. Nada le falta, tiene en sus manos el partido a través de su mandadero “Cachorro” Cantú y con la complicidad del nacional.

La cuarteadura del panismo comenzó con el pleito que agarró José Julián Sacramento, ex senador y candidato a Gobernador, en contra Francisco Javier por no dejarlo llegar a la dirigencia estatal. Prefirió a “Cachorro” como cuidandero de la oficina.

Sacramento sigue activo en el partido y hace horas declaró a la prensa de Matamoros -donde vive- que el candidato será Francisco Javier porque es el único que tiene las talegas de billetes para financiar la campaña, aunque también sabe que no ganará.

Se le reducen los fieles. En la región de influencia de la Brigada Cívica Pedro J. Méndez no alcanzaría votos ni para una regiduría. Reprimió a sus dirigentes.

En la campaña americanista abandonaron al grupo azul personajes de mucha tradición y amigos de Cabeza, como Héctor Pérez Ibarra, de Reynosa, y Ernesto Ferrara Theriot, dirigente local este del PAN en Nuevo Laredo. Se cansaron de servirle al patrón.

Al ambiente político se agrega un ingrediente más: La renuncia del presidente estatal del PRI, Edgardo Melhem Salinas, de los pocos tricolores congruentes con su pensamiento, fieles y con trayectoria de mucha chamba. Se despidió a través de redes

¿Por qué se va? Formaba parte de la alianza legislativa con la bancada azul (se abstuvo en la votación por las reformas a la Ley de Aguas).

No lo dice pero trasciende que quedó harto de apoyar causas perdidas. Entiende que ir en coalición con los panistas no le traerá clientela en las urnas. No quiere estar en la campaña y la jornada electoral del 19 de febrero. Para la de Gobernador se sobó la espalda y perdió la mitad de los votos.

¿Quién para sucederlo? La secretaria general es Mayra Ojeda Chávez, pero tiene el pero de no tener estatura para ir a la guerra electoral ¿quién por prelación?. La delegada general es una diputada federal de nombre Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.

Y por el campus de la UAT, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos firmó un convenio marco de colaboración académica, científica y tecnológica con el ayuntamiento de Tampico Alto, Veracruz, que preside Vanessa López Rangel, con la mira de reforzar proyectos que realizan investigadores, docentes y estudiantes. La casa de cultura recibe también a jóvenes de la vecina entidad.