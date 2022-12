Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La estrategia para desmantelar los reductos que dejó el cabecismo para causar problemas al nuevo gobierno estatal está en marcha y hay resultados.

De ésta manera se resta capacidad de maniobra a los emisarios del pasado que se resisten a entender la realidad y su condición de perdedores.

Lo que se sabe es que algunos de estos personajes de la administración panista anterior actúan de manera práctica e inteligente y de plano prefieren cooperar, aunque también hay quienes pretenden llevar su “resistencia al límite”, que podría ser la cárcel.

Entre los que entienden la delicada situación en que se encuentran está el Fiscal General de Justicia, IRVING BARRIOS MOJICA, caso contrario al llamado Fiscal Anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.

De hecho RAMÍREZ CASTAÑEDA se amparó para permanecer en el puesto pese a que no pasó las pruebas de control y confianza.

Por ahora nos referimos a la actitud colaborativa de BARRIOS MOJICA quien, de acuerdo a versiones, prepara su salida porque no pretende continuar haciéndole el juego a su ex jefe y menos exponerse, legalmente hablando.

Por ello, el Fiscal General no hizo el menor gesto con lo de los nombramientos del vicefiscal, MIGUEL GRACIA RIESTRA, el cual está a cargo de los delitos de alto impacto, y de JORGE CUELLAR MONTOYA, nuevo titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, mismo que sustituyó a SILVIA MARIBEL PESINA.

Pero no solo en la Fiscalía se aflojan y cooperan sino también en el Supremo Tribunal de Justicia, en donde despacha, en calidad de magistrado presidente, desde septiembre del año pasado, DAVID CERDA ZÚÑIGA.

Al menos hay jueces y magistrados que se han negado a seguir consignas y optaron por ceñir su actuación en base a la ley y la justicia.

Cabe decir que el ajuste a los malos elementos del Tribunal viene dese el inicio del Gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA cuando, en base a sus atribuciones, no avaló el que el ex presidente del Tribunal, HORACIO ORTIZ RENÁN, regresara al ente como magistrado.

La buena voluntad de elementos del Tribunal que no están dispuestos a estar la servicio del ex Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y su grupo, se nota en la rápida liberación de la ex diputada local, NOHEMÍ ESTRELLA, al igual que la del dirigente de la Columna Cívica Pedro José Méndez, OCTAVIO LEAL MONCADA, acusado de homicidio, algo que no le pudieron probar.

El que igual se benefició por el cambio de actitud de jueces y magistrados es el secretario del Ayuntamiento de Victoria, HUGO RESÉNDEZ SILVA, al que esbirros de GARCÍA CABEZA DE VACA le fincaron denuncias para separarlo del cargo e incluso llevarlo tras las rejas.

Al fin de cuentas un juez actuó con sensatez y dio la razón a la defensa jurídica de HUGO, lo que le permitió regresar a la presidencia a continuar con su labor.

Falta por ver qué hará la Fiscalía en cuanto a la denuncia que pende sobre el gerente de la COMAPA de la zona conurbada, GABRIEL GUERRA y el ex gerente, JORGE RIVERA SCHOTTE, a los que se acusa de un desvío millonario para ser utilizado en actividades de carácter político a favor del PAN.

A los señalados se les relaciona con el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, ya que él los promovió para el puesto con el propósito de “hacer negocio”.

Si la Fiscalía actúa de manera pronta, como debe ser, lo que sigue es que en el Tribunal hagan su labor sin considerar filias ni fobias.

Cabe subrayar que la aplicación del Gobierno de VILLARREAL ANAYA para no permitir ilegalidades también se evidencia en la cancelación de notarías entregadas a incondicionales de la administración anterior.

Y habrá que estar pendiente sobre la cantidad de denuncias penales en contra de ex secretarios a los que se les detectó una serie de irregularidades en dependencias en las que estuvieron a su mando y no hicieron las aclaraciones pertinentes.

Vale comentar que el tema de la seguridad no se ha dejado a la deriva pese a que se notan los afanes desestabilizadores, los cuales seguramente traen su ingrediente político. Al menos en eso han querido montar los panistas pero no les ha redituado dado que la ágil respuesta del ejecutivo estatal en coordinación con el Gobierno de la República, por ejemplo el caso de Nuevo Laredo.

Lo que igual debe señalarse es que la operación política no para en el Congreso y que más temprano que tarde habrá cambios que favorecerán a la administración americanista.

Lo cierto es que los días del cabecismo están contados y esto tendrían que entenderlo los panistas que aún le rinden pleitesía al ex mandatario, socios y parentela.

Es notorio que los reductos “transexenales” están desmantelándose pese a la resistencia.

AL CIERRE

Les tocó ahora a 13 alcaldes de la zona centro participar en una reunión con el Gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y su gabinete, para abordar debilidades y fortalezas de las localidades y dar a conocer proyectos de desarrollo.

El evento se llevó a cabo en el Polyforum Victoria, de las 10:00 a las 18:00 horas.

+.-En la lista de aspirantes a la senaduría por Morena están el alcalde con licencia de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, el diputado ERASMO GONÁLEZ ROBLEDO, el ex munícipe de Nuevo Laredo, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL y el ex delegado federal, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

A propósito, este lunes empieza, ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el registro de las fórmulas que pretenden contender en los comicios extraordinarios.