Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Morena no sobrevivirá sin AMLO. Cuando menos con dirigencias como la que encabeza Mario Delgado Carrillo, sujeto mediocre y sin liderazgo que ha convertido a la organización en un ring donde la indisciplina y ambición se conjugan en la búsqueda de cargos de elección. Y ni modo que sea invento porque desde que asumió el cargo (5 de noviembre de 2020) los errores han sido su mayor éxito. El resto, es decir, los triunfos, son gracias a la marca presidencial.

Ahora mismo Mario provoca la división del morenismo en Coahuila donde por efecto de otra rara encuesta resultó candidato a gobernador Armando Guadiana, empresario carbonífero del que últimamente se rumoran acuerdos bajo la mesa con priistas y panistas, concretamente con Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés, participando en severas críticas hacia iniciativas enviadas por el ejecutivo al congreso de la Unión, por ello el favorito de AMLO era el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja quien con frecuencia es publicitado en “las mañaneras” justo porque a la titular de Seguridad Rosa Icela Rodríguez le quedó rete grande el cargo, sea que ha servido pa’ maldita la cosa.

Desde luego que a MDC “se le hace bolas el engrudo” en todas partes. Sucede hasta en Tamaulipas donde se busca candidato a senador tras la desaparición de Faustino López. Por acá son docenas los aspirantes como si se tratara de la rifa de fin de año del doctor Simi; brotan por doquier como hongos después del temporal. Y es que la victoria está asegurada no solo por el desprestigio del PAN sino por la vergonzosa alianza del PRI y PRD que en la entidad transcurren por dolorosa agonía. A propósito, recién se supo de la renuncia de Edgardo Melhem Salinas a la presidencia estatal tricolor, decisión que no hacía falta porque la militancia lo echó con un puntapié en la retaguardia (para decirlo en forma decente), después de la humillante participación en la campaña para la gubernatura a favor del candidato panista.

En este sentido el daño al priismo tradicional es irreversible por lo que a Melhem no quedó más remedio que esfumarse bajo el pretexto de que “dedicará todo el tiempo a su labor legislativa”, como si en verdad su desempeño fuera de beneficio público. “Mejor debiera dedicarse al rancho, opina la raza, y no andar haciendo mal sin mirar a quien” o, “que duerma más horas” como decían a Felipe Calderón, pa’ que no hiciera más tonterías. (Pendejadas, las llaman en el rancho).

Quedamos en que sin AMLO Morena no será nada y menos con Mario Delgado en la dirigencia, razón por la que urge sustituirlo por alguien que en verdad esté comprometido (a) con la transformación republicana, y debiera ser a la brevedad para no poner en riesgo la sucesión presidencial. Ya son muchas las oportunidades sin que el tipejo responda a la confianza de sus compañeros que deben estar arrepentidos de tantos y tan frecuentes errores del colimense. Lo ultimito, ya le digo, es la confrontación de la militancia en Coahuila.

CASO TAMAULIPAS

Durante este martes en palacio nacional se mencionó a Tamaulipas y la anterior administración. No se dijeron novedades sin embargo al respecto AMLO dejó entrever que es lejana la posibilidad de que las supuestas irregularidades sean aclaradas con la eficacia esperada. El Presidente opinó en forma vaga turnando el caso al gobierno local que ya sabemos, está limitado por las previsiones adoptadas en el pasado.

De manera que, como alguna vez señaló este escribidor, no esperemos escándalos ni linchamientos judiciales a pesar del anuncio del gobernador Villarreal Anaya en cuanto “a investigar” a un grupo de exfuncionarios por el presunto daño económico al estado por 500 millones de pesos, los cuales parecen tan pocos que apenas alcanzarían para propinas en una parranda de fin de semana.

Las denuncias correspondientes han de turnarse a la fiscalía cuya intención quizá no sea precisamente la de empañar el régimen del que su titular fue pieza importante. Así que, por ahí, el blindaje no permitirá que Américo avance en el propósito de llegar hasta las últimas consecuencias. En cuanto a los “culpables” deben estar, pero bien mortificados en los sofisticados centros turísticos donde se recuperan después de la shinga “de sacrificar todo por el pueblo”.

Por otra parte, y no es que al columnista le importe, pero bueno fuera que AVA diera un vistazo a los equipos de ciertas dependencias integrados en su mayoría por panistas que piensan y actúan diferente. Empezar por Educación sería muy saludable para el estado ahora que los maestros están de moda después de la ejemplar lección democrática del viernes anterior.

SUCEDE QUE

Si acaso detienen a alguien, por favor no dejen de avisar.

Y hasta la próxima