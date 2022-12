Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Partido Verde ya casi tiene candidato al Senado, se trata de Manuel Muñoz Cano quien, en teoría, debería traer suficiente en su morral como para hacer una campaña digna toda vez que ya fue funcionario de primer nivel en la administración municipal de Victoria, también fue Secretario de Desarrollo Social en la época de Eugenio Hernández Flores y, además de ello, presume ser un operador político forjado en la capacitación de masters y en las calles.

La verdad es que el Verde, por si solo como irá en esta elección extraordinaria, tiene todo en contra, no es un partido que despierte confianza, en el pasado jamás trabajó para crear estructuras, las que ha tenido han sido más personales que de grupo y las despilfarraron cuando no las descuidaron, a todo lo anterior, añada que este partido todavía forma un gobierno de coalición en Tamaulipas, es decir, no romperá con Morena ni con el PT en las campañas porque el año próximo otra vez irán juntos.

Será difícil crear futuro en las condiciones en las que buscará votos el Verde, el ciudadano nunca ha tenido aceptación por esas siglas para estos lugares al grado, que se sepa, hasta hoy no han superado el tres por ciento de los sufragios cuando han salido a competir por la libre.

Tiene, eso si, el Verde un candidato que tendrá que ir por todo, por dos cosas, porque presume aglutinar al geñismo y, sobre todo, porque en los resultados va su futuro personal, ¿cómo confiar en un operador político si no demuestra sus conocimientos en territorio?, ¿cómo darle una candidatura más importante si no convence?, arriesga parte de su prestigio profesional y personal pero igual es un hecho que si obtiene muchos votos será uno de los que aparezca en las boletas de la elección del 2024, un candidato que se podría ganar espacio en la coalición en base a lo que pinte en las encuestas y los resultados presentados en contienda, exacto, puede ser el futuro candidato a alcalde en Victoria ya respaldado por Morena y el PT o, en su peor escenario, ser aspirante a Diputado federal.

La verdad Muñoz se metió en camisa de once varas, no es nada halagador su futuro a menos que convenza a todos sus amigos que la forma de sobrevivir como grupo es haciendo un papel digno en la elección, arrebatarle el segundo lugar al PRI y el PAN, que no sería ninguna proeza para como se encuentran ambos institutos y los personajes que se escuchan como posibles candidatos o candidatas, pero si le sería suficiente para solo esperar ya la nominación en la elección del próximo año.

Exacto, la otra posibilidad es que no logre hacer una elección decente y el futuro de Muñoz quedará marcado para siempre en Tamaulipas, tendría que buscar una candidatura plurinominal desde su espacio de dirigente la cual seguramente le dejaría algo, pero nada comparado a lo que puede obtener y otra vez esperar algunos años para una nueva oportunidad.

El problema de Muñoz es que en el Verde no había otro con tamaño suficiente para hacer una elección estatal y fuera quien se llevará la derrota, pero, le insisto, esa dificultad también puede ser la oportunidad que esperaba para colarse a buscar mejores espacios políticos para futuras elecciones.

Dentro de todo, el candidato a Senador del Verde, tendrá que tener la inteligencia de no dejarse seducir por personajes que fueron sus contemporáneos y los mismos que fueron los causantes de que se hundiera Rodolfo González Valderrama cuando los atendió y creyó que la guerra sucia funcionaba más que hacer un trabajo serio en territorio, será más difícil gestionar los votos por la vía de la propuesta, pero es su única ruta segura para sobrevivir en la política y pase lo que pase.

En fin, ya no es un niño Manuel Muñoz Cano, solito se buscará su futuro, todas las expectativas son adversas, pero también es claro que tiene el conocimiento, el trabajo y el recurso suficiente para hacer una elección decente porque puede colarse a un segundo lugar sin problemas y, luego de ello, ir con el aire a favor a participar en la madre de todas las batallas que será en el 2024 y en la cual se elegirá presidente de la República, Senadores, Diputados federales, Diputados locales y alcaldes…

ORGANIZAN FOROS PARA CONCRETAR PLAN ESTATAL DE DESARROLLO… En un ejercicio donde se privilegió la participación ciudadana con propuestas de solución, ante las diferentes problemáticas que se viven en los municipios de la frontera, se llevó a cabo el Foro para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.

Fue un evento donde unieron esfuerzos la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Planeación e Innovación del Sistema DIF Tamaulipas que preside María de Villarreal.

La forma de trabajar fue a través de 20 mesas en las que se abordaron temas como la Asistencia Social, Servicios Públicos, Asistencia Integral a los Adultos Mayores, Desarrollo Comunitario, Educación Especial, Seguridad Pública, Proyectos Productivos, Derechos Humanos y Participación Pública, entre otros de importancia específica para grupos vulnerables de esa zona de la entidad.

El evento fue presidido por Geancarlo Bonetta Cavazos, director general del DIF estatal, quien al hacer uso de la palabra manifestó: “Dentro del DIF Tamaulipas estamos transformando los espacios públicos llamados CEDIF que como ustedes saben, se van a transformar de tener un perfil propiamente de la mujer, le vamos a dar un perfil de protección a la familia».

«Nuestro gobernador desde hace tiempo dice que para gobernar hay que escuchar, y eso es lo que venimos a hacer aquí, para poder transformar todas sus propuestas en políticas públicas y que de esa manera empiece la transformación que hoy necesita Tamaulipas”.

A nombre de la Secretaría de Bienestar Social, Esteban Etienne Ruiz subsecretario de Derechos Humanos y Articulación Social, y Norma Paloma Mata Esparza secretaria técnica de esa dependencia, atestiguaron los trabajos de las 20 mesas que fungieron como receptoras de propuestas ciudadanas.

INICIA UAT PERIODO DE VACACIONES, PREPARA SIGUIENTE CICLO… Tras concluir el periodo escolar de otoño 2022, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) comenzará en todas sus dependencias académicas y administrativas a lo largo del estado el periodo vacacional de invierno, el cual comprende del 19 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023. Con el cese de las actividades administrativas en las dependencias y áreas de la Rectoría, así como en las diferentes dependencias académicas de toda la Universidad, el personal docente y de apoyo administrativo disfrutará dos semanas de asueto para reanudar labores el miércoles 4 de enero de 2023.

El rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, agradeció la labor desempeñada por la comunidad universitaria para el cumplimiento de los logros alcanzados por la Universidad durante el año 2022.

Tras desear que la comunidad estudiantil y el personal docente y administrativo tengan unas felices fiestas, manifestó que estas fechas significan una oportunidad para poner en relieve los valores universitarios que enmarcan a esta casa de estudios.

Conforme lo estipula el calendario escolar/administrativo de la UAT, el ciclo escolar de otoño (2022-3), que comenzó el pasado 22 de agosto, llegó a su término durante este mes de diciembre tras concluir el periodo de evaluaciones finales ordinarias y la entrega de actas de evaluación.

Antes del periodo vacacional, durante los días 23 y 24 de noviembre se realizó la aplicación del examen CENEVAL a los aspirantes a ingresar a licenciatura en el periodo 2023-1, los cuales pudieron consultar su resultado desde el pasado 12 de diciembre y continuarán su proceso de ingreso durante el mes de enero.

Una vez que concluya el asueto, la UAT dará paso al ciclo escolar de primavera (2023-1), cuyo proceso de inscripciones y reinscripciones será del 2 al 28 de enero para iniciar clases el 16 de enero. Cabe mencionar que el calendario está disponible para ser consultado en cualquier momento a través de www.uat.edu.mx, el portal oficial de la máxima casa de estudios de la entidad.

