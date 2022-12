Por Agencias

El gobierno federal no busca el cierre de Notimex y está impulsando una salida dialogada y conciliada al conflicto que vive la agencia de noticias que lleva más de mil días en paro de actividades, dijeron este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador respondió a preguntas sobre el tema, y dijo que su administración considera que “debe buscarse una conciliación, un diálogo con compromiso” y externó que espera que en 2023 sea solucionado el tema. “Lo vamos a atender. Año nuevo, vida nueva, a lo mejor entrando el año podemos resolverlo. Hay voluntad de hacerlo, pero queremos que sea mediante el diálogo, es lo que vamos a procurar. Le voy a pedir a Jesús (Ramírez Cuevas) que retome el asunto”.

Expresó, no obstante, que hasta el momento “no ha sido fácil” pues las partes “son muy perseverantes en sus planteamientos, nadie quiere ceder, se han hecho propuestas de conciliación y no se avanza”.

Ramírez Cuevas agregó que el gobierno está “promoviendo la conciliación, entendiendo las razones de Notimex y también tiene sus razones la actual directora Sanjuana Martínez”. Y enfatizó que “el gobierno mexicano no está pensando en el cierre de Notimex, sino en resolver de manera dialogada y conciliada este conflicto laboral”.

López Obrador aseguró que en su gobierno “siempre vamos a respetar la libertad de expresión, de manifestación de ideas, de prensa. No hemos censurado a nadie, pero no ahora, (sino) desde que estamos luchando, (cuando) fui jefe de Gobierno, no perseguimos a nadie, no censuramos a nadie, no matamos a atacar a nadie, no tenemos periodistas alquilados, comprados”.

Afirmó que en el caso de los 13 periodistas asesinados en 2022, hay 32 personas detenidas o buscadas por su presunta responsabilidad de los crímenes, cinco han sido sentenciadas y 20 más están vinculadas a proceso. Mostró una tabla en la que se muestra que en tres casos, sin embargo, no hay ningún detenido ni buscado, y en cuatro casos no hay presuntos responsables vinculados a proceso.

López Obrador aprovechó para pedir a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presente en la conferencia, que no se dejen de lado las investigaciones de la agresión que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre.

Sheinbaum informó que las pesquisas avanzan y dijo que el compromiso es esclarecer el caso.