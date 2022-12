Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El incremento al salario mínimo en un 20 por ciento a partir de enero del próximo año parece mucho, pero nomás parece, llegará a 312 pesos en la frontera, a 207 pesos en el resto, el mayor sí, en 40 años, pero de nada sirve.

Deje me explico, en el último año el aceite comestible aumentó entre 14 y 20 pesos por litro, más de un 30 por ciento, y en dos años y medio de pandemia aumentó el cien por ciento, hoy la tapa de huevo otra vez llegó a los 80 pesos, a principio de año la teníamos por ahí de los 60 pesos, en resumen, podría citarle muchos ejemplos de incrementos superiores o similares a los mencionados en productos de la canasta básica para resumirle en cinco palabras lo que pasará con ese aumento al mínimo, exacto, está rebasado por la inflación.

Por ello suena a recordatorio maternal que lo cacaraqueen como justicia para los trabajadores, para los más desprotegidos, sirve sí, es mucho más alto a lo que se ofrecía en el pasado, también, pero no resolverá nada, es más, puede y hasta signifique en corto y mediano plazo más inflación que le pegaría a las más de 57 millones de personas en pobreza extrema que son resultado de las políticas de desarrollo social que inútiles en los últimos 34 años, tanto, que ni siquiera pueden garantizar el derecho humano a la alimentación o, ¿a poco a usted le alcanzará para comer bien y dignamente con ese aumento?, ni para resolver deudas.

Por eso ofenden los datos, ofende que se anuncie que aumentarán los salarios mínimos un 20 por ciento como si salieran los dineros de los bolsillos de quienes lo pregonan, como si estuvieran dispuestos a sacrificar la recaudación pública con tal de que las empresas o las familias paguen salarios más justos a los trabajadores y no trasladen eso al costo final de lo que ofertan.

Al aumentar salarios el empresario no pensará ni un segundo en sacrificar sus ganancias por lo que obligadamente este proceso se tendrá que reflejar en aumento a productos, nomás para que vea de que le hablo.

No, se equivoca si cree que culpamos a este gobierno de Andrés Manuel de la pobreza que existe en México, incluso sus políticas de asistencia social estamos ciertos que son efectivas para ayudar a los más pobres por cierto tiempo, hay que dejar en claro que la pobreza en México es resultado de políticas erróneas de los gobiernos del PRI, igual del PAN, que no supieron atacar el fenómeno a tiempo, de lo que si se puede acusar al gobierno actual es de no tener una idea clara de cómo combatir el problema, lo dicho mil veces, sus políticas no van a generar riqueza, van a hundir a la clase media, a empobrecerla porque tendrá que seguir pagando servicios e impuestos caros y golpearán el aparato productivo del país al que no se le reducen impuestos ni se les beneficia con servicios más baratos o algo que les ayude a mitigar el pago a sus trabajadores sin tener que trasladarlo a los precios finales de los productos o servicios que oferten.

Vaya, el aumento a los salarios no se reflejará en los bolsillos de los mexicanos, por más que se hable de que habrá un control de precios.

Lo peor de todo es que los políticos no hacen nada por el pueblo, siguen entretenidos en lo suyo, en el escándalo mediático que pueda encubrir los millones de pesos que se embolsan por no hacer nada, es más, en una reforma electoral que ni existirá, les gustan los escándalos, para ellos son más importantes que la vida de los mexicanos, vea usted para donde vea y no se vislumbran cambios, siguen empecinados en mezclar la política con la economía, con la seguridad pública, la educación, y hasta con la salud o lo que les sea posible y les reditué votos o dinero, de preferencia las dos cosas.

Por supuesto, la sociedad también se distrae hasta con un balón, y nos olvidamos de poner a trabajar a los políticos, que le piensen un poquito en lo que en realidad necesitamos.

Así, mientras ellos viven la vida loca, se sufre, miles de tamaulipecos, millones de mexicanos en este momento, no alcanzan para comer una vez al día, menos para vestir, y ni para pensar en una casa y de ahí nacen otras dificultades que ahora padecemos como la violencia e inseguridad.

Nadie puede negar que somos más pobres que nunca, es real que se tienen que pagar salarios más justos pero eso no es tan simple como ponerles más dinero en los bolsillos, no, implica planes, proyectos inteligentes, para que lo poquito o mucho que se gane uno trabajando alcance para vivir dignamente, se tiene que encontrar como provocar que la empresa no lo sufra y ese es el problema, tenemos políticos muy grises o desinteresados en los mexicanos como para emplearse en buscar soluciones, esa es la triste realidad de un aumento salarial que dicen es mucho, de un 20 por ciento que parece mucho, pero nomás lo parece

ENTREGA RECTOR DE LA UAT BECAS A ESTUDIANTES DE EXCELENCIA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) entregó las Becas de Excelencia correspondientes al período 2022-1 a estudiantes que, por sus méritos académicos, alcanzaron ese beneficio otorgado por la máxima casa de estudios de la entidad.

El rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, encabezó, en el Teatro Juárez de esta capital, la ceremonia de entrega de estímulos económicos a estudiantes de los campus Victoria y Mante, y de manera simultánea, el mismo acto se celebró en las sedes de las zonas norte y sur del estado.

Acompañado de la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar; de la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria Académica; y de la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado, Mendoza Cavazos felicitó el esfuerzo de quienes lograron hacerse acreedores de las becas, y el de los equipos de las facultades y escuelas que hacen posible entregar ese beneficio.

Dijo que con esos apoyos se reconoce la entrega de los jóvenes y de sus familias, porque implica la constancia y la capacidad para estar centrados en un objetivo. De igual manera, señaló que la UAT hace un gran esfuerzo para seguir apoyando los buenos resultados académicos de sus estudiantes, con incentivos económicos que les sirvan para impulsar su plan de vida.

“Se entregan 660 becas a los estudiantes que consiguieron los mejores promedios. Estamos contentos porque no lo vemos como un gasto, lo vemos como una inversión, porque sabemos que ustedes buscan día a día superarse para obtener esta beca”, apuntó.

Por su parte, la secretaria de Gestión Escolar felicitó a los jóvenes y señaló que lograr una beca no es fácil, debido a que se requiere mucha dedicación y constancia.

Acotó que, para la UAT, entregar ese tipo de incentivos tiene como propósito formar profesionales con valores y dedicados a cumplir con su labor al servicio de la comunidad.

A nombre de los becarios, la estudiante Merari Abigail Rocha Tirado agradeció a la UAT por los apoyos que sirven a los jóvenes para continuar con sus carreras profesionales.

Asimismo, subrayó que quienes han logrado esas becas son estudiantes comprometidos con sus carreras y con su Universidad.

Al evento asistió también el Mtro. Jancarlo Recalde Montemayor, director de Becas de la UAT, y los directores de los escuelas, facultades y unidades académicas de los campus Victoria y Mante.

