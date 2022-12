Por Agencias

Ciudad de México. La comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, deslindarse inmediatamente de las pintas -y otras formas de divulgar mensajes- que supuestamente son parte de una «campaña orquestada» e «ilegal» en favor de una candidatura en la contienda de 2024.

También se le “vincula” para que le diga a sus simpatizantes eviten hacer este tipo de manifestaciones, cuyo origen, autoría y financiamiento no ha podido esclarecer la autoridad electoral.

Las conferencias dictadas por la funcionaria, en cambio, no fueron motivo de aplicación de medidas cautelares.

El INE advirtió que la difusión de mensajes podría representar actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos. Sin embargo, será la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que resuelva de fondo el asunto y, en su caso, la sentencia puede ser impugnada ante la Sala Superior de este mismo Tribunal.

Mientras tanto, con base en las atribuciones del INE, se redactó un mensaje para que la funcionaria lo publique en máximo 24 horas, el cual es el siguiente:

“La suscrita ha tenido conocimiento de la existencia y uso del hastag #EsClaudia en distintos espacios de la Ciudad de México y otras ciudades del país, ya sea a través de lonas, pinta de bardas o en redes sociales. En ese sentido, de nueva cuenta y como lo he hecho en anteriores ocasiones, afirmo de manera categórica, que ni una servidora, ni el gobierno que encabezo tenemos vinculación, directa o indirecta, con la frase ‘Es Claudia’, frases similares o con algún aspecto relacionado en su difusión”.

El texto deberá publicarse en la cuenta oficial del gobierno capitalino y en las redes sociales, tanto personales como institucionales, “en un lugar visible y fijado”, puntualizó el INE.

La comisión determinó procedentes las medidas cautelares solicitadas, en distintos expedientes, por el PAN y por Movimiento Ciudadano, frente a la pinta de bardas y colocación de lonas en once entidades del país, así como la difusión de mensajes en redes sociales en los que se lee: “#EsElla”, “EsClaudia”, y “para que siga la transformación”.

Los partidos alegaron además que su participación en distintos eventos realizados en Oaxaca, Sinaloa y la Ciudad de México, durante noviembre pasado, tuvieron como única finalidad promocionar la imagen de Sheinbaum así como sus logros como servidora pública.

En el proyecto aprobado este viernes por unanimidad de los tres consejeros que integran esta comisión, se indica:

“De la información que obra en autos y desde un análisis preliminar se advierte que se podría estar frente a una campaña orquestada con el objeto de influir de manera ilegal en las preferencias ciudadanas de cara al proceso federal 2023-2024”.

Lo anterior, se agrega, “porque existe una identidad gráfica en la propaganda denunciada la cual se ha difundido en diversos estados de la República, y en la mayoría de los casos de forma anónima”.

Así, como una medida precautoria, proporcional, razonable y necesaria, se propone ordenar a la jefa de gobierno que en un plazo que no exceda las 24 horas se deslinde públicamente de los hechos denunciados y solicite a sus simpatizantes se abstengan de realizar conductas como las denunciadas”.

La consejera presidenta de esta Comisión, Adriana Favela, precisó que la investigación se hizo en once entidades federativas, “donde se advierte que están estas pintas en las bardas, con ciertas frases que podrían estar obviamente promocionando a una persona para que pueda, tal vez, ocupar una candidatura”.

El consejero Ciro Murayama manifestó también su acuerdo con la investigación realizada por la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del INE.

“Me parece que estamos ante la presencia de una campaña para posicionar la figura de la actual jefa de gobierno en distintas entidades federativas, de cara al proceso electoral que empezará dentro de 10 meses, es decir, sí hay elementos para tener la idea de que se trata de un proselitismo anticipado que expone que tratan de perfilar a una persona, a una servidora pública, y no se trata de acciones espontáneas” dado que “es la misma campaña, es el mismo lema”.

Subrayó que el INE no puede inhibir las aspiraciones de una persona; sin embargo, “aquí nos estamos pronunciando sobre el proselitismo anticipado; pueden soñar con la Presidencia de la República, pero no pueden empezar a gastar cuando no ha empezado el proceso ni las precampañas y menos aún las campañas”.

Consideró que en el INE han sido muy “liberales” con las expresiones, pero muy estrictos con el uso del dinero, más cuando no se sabe de dónde viene el recurso “y hay cuadrillas de trabajadores” haciendo esa labor de pinta en espacio públicos. Recordó que la opacidad en el uso de recursos para este fin está prohibido.

Añadió que si la jefa de gobierno hizo pública, el pasado 23 de noviembre, su intención de ser candidata a la Presidencia de la República “pues esa aspiración es legítima y su conducta tiene que ser también legítima” por lo que “es necesario que ante la opacidad de esta campaña, ella se deslinde y se comprometa con la legalidad”.