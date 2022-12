Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Gran cantidad de agua potable en Victoria se va en las múltiples tomas clandestinas que hay, o en una deficiente medición y hasta en fugas, aseguró el presidente de la asociación civil Pro Agua Ubaldo Martínez.

Por ello es necesario poner orden entre los usuarios del servicio y ser parejos, es decir, que haya medición en todas y cada una de las tomas porque aparte muchas no tienen medidor.

“Necesitamos que haya medición en todas y cada una de las tomas necesitamos que ya no existan tomas clandestinas, hay muchísimas y tenemos muchas tomas que no son medidas porque no les pusieron medidor”

Señaló que otra realidad es que por las diferentes calles brotan manantiales de agua transparente que tiene olor a azufre pero que en realidad es materia fecal que sale de los pavimentos.

El activista hizo un llamado al organismo operador para que ponga atención en este problema.

“Yo recorro la ciudad, camino, circulo y siguen saliendo manantiales de agua transparente y huele a azufre, pero no es azufre más bien es materia fecal que está saliendo de los pavimentos”.

Mencionó que en el tema del agua hay mucho por hacer y sería muy conveniente que la autoridad municipal hable de frente a la sociedad y ofrezca los cambios que se requieren para mejorar el servicio y entonces sí justificar un aumento a la tarifa del agua.

“Tenemos tanto que hacer, hagámoslo, busquemos la colaboración de la sociedad, hablemos de frente con la sociedad y ofrezcamos esos cambios que necesitamos para ahora sí justificar moralmente un incremento”, concluyó Martínez