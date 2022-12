Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en el año 2000, el entonces mandatario electo Vicente Fox Quesada le propuso apoyar su propuesta de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para crecer “el pastel” del presupuesto.

«Me entrevisto con el presidente electo Vicente Fox en una casa en Las Lomas que le había prestado Roberto Hernández, en el mes de septiembre porque pasó la elección y no nos veíamos hasta septiembre, y lo primero que me plantea es que teníamos que aumentar el IVA, y me pedía apoyo para eso, así en su estilo, me dice: ‘Hay que hacer más grande el pastel’», aseguró.

Aseguró que al rechazar la propuesta se le propuso implementar un plan de austeridad en el gobierno, pero Fox se negó.

«Antes de tomar posesión todavía hubo otro intento y como entonces para la autorización del techo de endeudamiento se necesitaba el apoyo de Hacienda, el gobierno de la ciudad necesitaba que Hacienda autorizara el techo de endeudamiento, me vuelven a insistir. Pero ya estaba Creel, ya estaba el secretario de Hacienda, Gil Díaz», afirmó.

«No, ya todo está comprometido, hace falta presupuesto, además se le va a devolver a la gente, usó un término (…) se le va a regresar copeteado», dijo López Obrador.