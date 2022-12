Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a la oposición en México que se preparen si quieren repetir la imposición de cárcel, como el caso de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, cuando deje la presidencia de México. “Ahí voy a estar, no me voy a ir”.

Si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben dónde voy a estar. Y se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal, yo creo que esa es la peor cárcel, pero cuando uno tiene su conciencia tranquila no importa”, afirmó.

El mandatario mexicano argumentó que a veces la cárcel puede proteger más que estar en libertad, por los riesgos que pueda tener un político y expuso algunos ejemplos.

“Hubo líderes que fueron a la cárcel en el 68 y que se salvaron y hubo líderes que no fueron a la cárcel y los asesinaron. Si hubiese ido a la cárcel como fue el ingeniero Heberto Castillo, Carlos Madrazo… no hay el bombazo que destruyó el avión en el que viajaba. La cárcel a veces protege”, insistió.

El mandatario federal se mostró despreocupado por cualquier represalia que pueda haber al dejar su cargo, porque, afirmó: “lo que me pueda pasar a mí ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios”.

Argumentó que, de cualquier forma, lo que hará al jubilarse, que es leer y escribir un libro, también podría desarrollarlo en prisión. (Dalila Escobar/Apro).