Por Agencias

Monterrey, NL.- El gobernador Samuel García Sepúlveda se destapó como anticipado candidato presidencial para las elecciones del 2024.

En la convención nacional extraordinaria de Movimiento Ciudadano efectuada hoy en la Ciudad de México, el nuevoleonés se apuntó como uno de los nombres que han comenzado a mencionarse en la baraja para “la grande”.

Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos. A’i me apunto como uno de ellos”, dijo en declaración a los medios.

Al hacer uso de la palabra, desde el templete hizo referencia a los triunfos electorales que llevaron a la gubernatura a él, en Nuevo León, y a Enrique Alfaro, en Jalisco, por lo que su partido ahora puede transformar al país. “Estamos cambiando la historia de Jalisco y estamos construyendo un nuevo Nuevo León y ahora viene buscar un México naranja y alegre en el 2024”, dijo entusiasmado.

Mencionó que en el partido hay buenos prospectos para las elecciones presidenciales que se avecinan.

“No sé si vamos a construir juntos o en bola, solos o en coalición. Lo que sí sé es que, como Nuevo León, que no ocupamos a nadie y que solos ganamos, y ganamos bien, y a las pruebas me remito. Yo no sé quién vaya a ser el candidato, pero aquí tenemos gallos y mujeres fregonas”, presumió.

Pese a este anuncio hoy como posible presidenciable, con anterioridad, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado lo ha descartado, pues afirmó que deberá permanecer durante todo el sexenio en Nuevo León, estado que gobernará hasta el 2027.

“Él tiene un compromiso con Nuevo León por seis años, así lo ha expresado y a mí me da mucho gusto que lo consideren y lo valoren como uno de los grandes activos de los mexicanos”, dijo Delgado en octubre, cuando estuvo en Monterrey, para acompañar a García en su primer informe de gobierno. (Luciano Campos Garza/Apro).