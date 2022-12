Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los conservadores mexicanos desean sucediera lo que en Perú. Es decir, destituir al presidente de la república y meterlo a la cárcel. Algo imposible porque acá AMLO cuenta con la lealtad del Congreso de la Unión, (morenistas y aliados desde luego), también de las fuerzas armadas que tienen muy claro el valor de la soberanía nacional y la disciplina hacia su comandante supremo, pero lo más importante sin duda, es el apoyo decidido e irrenunciable de la población mayoritaria.

Andrés Manuel es líder indiscutible y lo reconocen hasta sus adversarios internacionales como el Financial Times, medio de comunicación británico que mide la popularidad de los más destacados dirigentes, cuya encuesta de esta semana lo ubica como el segundo en aceptación, después de Narendra Modi, primer ministro de la India.

A AMLO no pasará lo que a Pedro Castillo no solo porque es “mucha pieza” para gobernar sino porque el esfuerzo para rescatar a la nación de la podredumbre neoliberal es una realidad de enorme beneficio para los sectores más vulnerables. Promete y cumple no mentir, no robar, no traicionar, además de cero impunidad aplicada sin excepción.

Desde luego que la oposición cuenta con suficientes recursos materiales para intentar el derrocamiento de AMLO pero no tienen respaldo porque les gana la cobardía, además de la desconfianza debido a su inmoralidad histórico-genética. Prefieren golpear, atacar, criticar, amenazar u ofender desde las tribunas a su disposición, incluso desde los púlpitos clericales. Recordad que el clero siempre fue cómplice de la voracidad y el saqueo que a los jerarcas redituó fabulosas y terrenales ganancias.

Los neo porfiristas no cuentan con organizaciones serias para lograr sus propósitos. PAN, PRI y PRD ya no son útiles por el desprestigio alcanzado en el afán de traicionar a la patria votando contra iniciativas nacionalistas o de bienestar para los marginados. Tampoco sirven ya los medios de comunicación y sus “anolistos” que golpean con el delirio ardiente de quienes pierden el biberón que alimentó su egolatría y ambición durante 36 años.

Aun así, no faltan los infiltrados que en “las mañaneras” insinúan que AMLO podría ser enjuiciado por presuntos excesos cometidos durante su mandato. Él responde que, llegado el momento, ya saben dónde encontrarlo, (justo en su quinta “La chingada” donde permanecerá retirado de por vida). ¡Claro!, son provocadores(as) que añoran la corrupción del medio periodístico cuyo combate afectó lujos, influencias y negocios particulares con el poder. Les duele que algunos de sus escandalosos privilegios sean conocidos por la opinión pública gracias a las denuncias del Presidente que los exhibe con pelos y señales y algo más.

El asunto es que el escenario de Perú permite barbaridades como el derrocamiento y prisión de un presidente de origen campesino, maestro rural odiado por la oligarquía socioeconómica con fuerte respaldo de los gringos, capaz de encerrar a uno de los suyos, como Alberto Fujimori acusado de corrupción porque así convino, sin que ello signifique inocencia porque “el chino” de ninguna manera es un santo. Precisamente Pedro Castillo tuvo como adversaria a Keiko, hija del exmandatario considerada símbolo de la élite, a la que ganó en segunda vuelta, sin embargo, el triunfo le fue reconocido un mes después.

De manera que los conservadores en México se quedarán una vez más con las ganas de hoder a AMLO…pelaos estos.

NO HAY FECHA QUE NO SE CUMPLA…

Este viernes el magisterio vivirá la experiencia esperada por tantos años. Se trata de elegir en forma directa, sin intermediarios, “coyotes” ni nada que lo parezca, a su dirigente estatal. Será la oportunidad de votar por un auténtico liderazgo, ya veremos si la democracia es respetada. Lo deseado es que gane quien lo merezca y no alguien impuesto por la fuerza de la costumbre, es decir, con la intervención del poder.

Todas estas semanas las especulaciones ocuparon el interés electoral, aun con los campos bien definidos: Naif Hamscho, panista empujado por la fuerza del pasado inmediato; Abelardo Ibarra cobijado por el interés oficial de manipular su gestión en perjuicio de sus compañeros y Arnulfo Rodríguez Treviño, probado en el combate por la dignidad magisterial al cual los otros candidatos “le echan bola” bajo la consigna de eliminarlo de toda posibilidad de triunfo.

En tanto existen detalles que llaman a la sospecha: ¿cuatro horas para que emitan su voto setenta y tantos mil integrantes de la sección 30?. Pareciera escaso tiempo aquí en la Patagonia. ¿Qué sucederá con aquellos(as) que deberán trasladarse desde lejanas comunidades hacia los centros del sufragio?.

Inútil será ignorar los vicios en esta clase de eventos. ¿Qué hay de los “acarreos” o de la conocida práctica del “ratón loco”?. Y, ¿qué tal los obstáculos para evitar la participación de los jubilados que por razón natural estuvieron más cerca de Arnulfo durante su anterior gestión?.

No pequemos de inocencia y reconozcamos que en las planillas de Naif y Abelardo existen activistas rete-conocidos (as) en el arte de engañar con causa. Y ni modo que sea invento.

SUCEDE QUE

Quien traiciona una vez…

Y hasta la próxima.