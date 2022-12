Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Partido Movimiento Ciudadano fue el que mejor jugó sus cartas en esta elección extraordinaria para elegir un Senador por Tamaulipas, simple y sencillamente se hizo un lado, no participará en la contienda.

La verdad es que el 2023 no son los tiempos del Movimiento Naranja, los votos que obtuvieran solo habrían ofrecido una mala percepción del electorado rumbo a la elección del 2024 en la cual, si otra cosa no sucede y juegan con inteligencia, se convertirán en la segunda fuerza electoral del país, por encima del PRI, PAN, PRD y demás entes.

La próxima será la elección de ellos, ya sea que vayan a la elección presidencial con Ricardo Monreal, que es el presidente del Senado y todavía de Morena, o con Luis Donaldo Colosio, hijo de toda una leyenda de político asociado a la decencia, serán la competencia, o por lo menos el partido más cercano, de Morena, por supuesto, eso nomás en lo visible, en lo de abajo podrán arrebatar senadores, Diputados federales, alcaldías y otros puestos en disputa.

¿Por qué?, se preguntará usted, sencillo, el PAN, PRI, PRD, y todos los demás partidos y organizaciones que son los competidores de Morena están más que desgastados, llegarán derrotados a la contienda y, si no se unen a Movimiento Ciudadano se van a quedar chiflando en la loma, sin nada porque ahorita nadie los quiere y en dos años menos los querrán todavía.

En este momento son muy poquitos los que en su sano juicio votarían por los tricolores o azules, menos por los amarillos, en un año y medio que falta para la elección presidencial las condiciones serán peores, y no es un análisis muy sesudo, no, solo el sentido común que nos dice que no tienen un candidato que sea figura nacional y con respaldo ciudadano, menos que el ciudadano piense que sea decente.

Por esas razones fue poco entendible la terquedad de una elección extraordinaria, el haber cedido para que se desarrolle, todos perderán algo, Morena no va a obtener los votos ni el respaldo de su última elección, PAN-PRI darán pena con su candidata y el Verde andará con el estrés de que tanto estarán haciendo las cosas bien, de si no estarán gastando dinero que pudieron usar para la próxima, para cuando tengan mejores escenarios.

Movimiento Ciudadano, por eso le decía, se convertirá sin problemas en la segunda fuerza en próximo año, lo hará desplazando a políticos tradicionales, porque los políticos tradicionales solo son asociados con corrupción, saqueo, impunidad.

Y si, los naranjas sabían que la elección extraordinaria la tienen dos veces perdida e hicieron lo más inteligente, no participar, con esa mera acción se ahorraran dinero que podrán usar para promocionar desde ya figuras con las que vayan a competir.

Además, la elección extraordinaria realmente no les sirve para nada, no es de las que se tomen en cuenta para las prerrogativas, tampoco dan un espacio pluri o algo a pelear, solo era gasto, y más gasto, he ahí porque le digo que Movimiento Ciudadano fue el que mejor jugó en esta elección extraordinaria, porque actúo con sentido común, porque nos hace recordar que de vez en cuando todavía es posible dar un aplauso a la sensatez…

APOYA UAT DESARROLLO DE MUNICIPIOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Llera de Canales, mediante el cual investigadores de esta casa de estudios apoyarán a los productores de ese municipio en la elaboración de cadenas productivas, entre otras acciones.

Durante el evento celebrado en la sala de juntas de la Rectoría en Ciudad Victoria, se detalló también que se elaborarán estudios científicos, en busca de soluciones a problemáticas como el tema del agua.

El convenio fue firmado por el rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, y el alcalde de Llera, Dr. Moisés Antonio Borjón Olvera. Atestiguaron el acuerdo el secretario general de la UAT, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, y el secretario del Ayuntamiento de Llera, Lic. Juan Gabriel Cabrera Villanueva.

En su mensaje, el rector Mendoza Cavazos dijo que para la UAT es importante seguir haciendo alianzas que le permitan aportar conocimiento para el crecimiento de la región.

“El desarrollo regional es importante para la Universidad. Estamos convencidos de que alianzas estratégicas de este tipo pueden aportar mucho a esta parte; creemos que podemos interactuar haciendo proyectos amplios para resolver problemas y, sobre todo, en metas que incentiven el desarrollo regional”, indicó.

Refirió que la casa de estudios aportará a través de la investigación aplicada a temas específicos, así como en evaluar la factibilidad de llevar algún programa universitario a este municipio, además de concretar acciones en áreas como turismo y apoyo a los productores locales en aspectos como la creación de marcas.

Por su parte, el alcalde Moisés Antonio Borjón Olvera agradeció a la Universidad por las facilidades para llevar a cabo el acuerdo que le permitirá a su municipio contar con el apoyo de los especialistas de la UAT en el desarrollo de acciones concretas para el beneficio de sus ciudadanos.

En la ceremonia de firma del convenio estuvieron también el Arq. Juan Ramón Rentería Weinman, director de Relaciones Municipales de la UAT, y la Ing. Norma Delia Lara Alemán, síndica del Ayuntamiento de Llera.

