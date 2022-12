Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lo que parecía un raund de sombra, por ser el inicio de la campaña, se convirtió en un emocionante primer episodio de la pelea por ser senador de la República, dos contendientes, Imelda Sanmiguel y José Ramón Gómez Leal, del PAN y Morena respectivamente, que ni siquiera observaron el golpe, es más, todavía no lo han percibido, no lo han asimilado.

“Vamos contra el cabecismo”, les recetó en plena cara el candidato del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, luego remató con una frase muy obradorista, “Vamos a crear la comisión para devolverle a los tamaulipecos lo robado”, claro, se refería al saqueo del sexenio pasado.

El golpe fue muy fino, ni siquiera requirió decir nombres, ni mencionar a los contrincantes, nomás los amarró en un tema en el que difícilmente saldrán bien librados, la mujer porque es claro que representa los intereses del cabecismo y el candidato de Morena porque para donde se mueva podría irle mal, por la familia o políticamente, digo, a menos que traiga ideólogos capaces de construir un mensaje que sea creíble, sensato y que no pegue negativamente a su figura o la familiar que en una campaña también cuenta.

Lo peor fue que los competidores de Muñoz Cano lejos de darle seriedad a la contienda la comenzaron como si se tratara de un tema de venganza, en el caso azul, o de “la doctora corazón” en el lado guinda, ambos lo hicieron apelando a los sentimientos, en el caso del llamado JR a la figura del desaparecido, lamentable, por cierto, Justino López a quien dijo, le dedicará la campaña.

La verdad es que la política no se lleva mucho con el corazón, es más, difícilmente la mueve la propuesta, con mayor razón permanecerá como si nada al ver un candidato dedicarle una campaña a un desaparecido, a un muerto.

Ojo, también es una realidad que Manuel Muñoz Cano no ganará la elección por ocurrencias, por ser creativo en los golpes mediáticos que atiza, es más, su primer día de campaña aunque lo haya ganado a sus rivales quedará como una simple anécdota si no se llega a aplicar en lo que realmente importa, en conseguir dinero para movilizar una estructura, a los votantes, porque ya quedó claro que muy pocos ciudadanos tamaulipecos, que estén en su sano juicio, piensan acudir a las urnas el próximo mes de febrero para elegir un senador que resultará inútil, por lo menos en este corto periodo de tiempo, así que será legislador quien mayor capacidad de movilización demuestre.

Concretando, el amplio favorito, por portar los colores del partido del presidente de la República y del gobernador Américo Villarreal, sigue siendo José Ramón Gómez Leal, pero este primer chingadazo lo debe hacer reaccionar, caer en la cuenta que debe contratar profesionales de verdad si quiere emparejar los cartones en cuanto a los golpes mediáticos, sobre todo, en darle seriedad al tema.

Tiene razón, quizá ni siquiera le convengan al candidato de Morena el desgastarse en lo mediático, sin embargo, si no provoca que la información le sea amable a su figura las preferencias se le pueden caer y el Estado pintarse de verde, de un verde cuyos primeros mensajes son que están al lado del doctor Américo Villarreal, al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador ya que en ambos casos participaron para hacerlos ganar.

¿Qué le conviene a Gómez Leal?, primero olvidarse de la primera posibilidad que tenía sobre que la elección sería puro trámite, un día de campo para su partido, tendrá que ponerse las pilas y comenzar a dar golpes de precisión si no desea hacer el ridículo de pasar a la historia como el primer moreno en perder en la historia de este partido en el gobierno local.

En beneficio del JR hay otra terrible realidad, el primer raund solo fue emocionante para los medios de comunicación, abajo, en la calle, en territorio, nada conmueve, nada se mueve, todavía da la impresión de que no existe una contienda electoral en Tamaulipas.

Así las cosas, Muñoz ya pegó su primer golpe, fue preciso y precioso porque no le implicó pelearse con nadie de sus aliados en el gobierno, porque además dolerá si lo manejan con inteligencia los siguientes 44 días, fue un gancho al hígado que cimbró a sus dos contrincantes pero, ojo, no tumbó a ninguno, es más, esta pelea está pactada a muchos rounds y el primer gran golpe podría olvidarse el día de la elección si no son capaces, los verdes, de añadirle acción a las palabras…

EXPERTOS DE LA UAT ANALIZAN MENSAJES DE NAVIDAD… Especialistas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) explicaron los fenómenos de mercadotecnia propios de la temporada navideña, los que cada vez ocurren con más anticipación debido a la imperante competencia entre marcas.

Este plantel del Campus Sur de la UAT difunde periódicamente en sus redes sociales contenidos en los que expertos universitarios abordan diferentes temas que pueden ser de interés para la comunidad en general.

En ese contexto, el Mtro. Jorge Milton Cavazos Ortiz dictó el tema “El correcto manejo de campañas publicitarias en épocas decembrinas”, donde destacó importantes puntos al momento de establecer los objetivos de una estrategia de publicidad para esta época.

Dijo que la navidad es el top de la mercadotecnia para las marcas, porque se impacta a distintos públicos meta, de ahí que deba hacerse un análisis para saber cómo llegar a estos segmentos de mercado porque están claramente divididos.

Señaló que esta temporada es de las más largas: “se acaba agosto y ya vemos época navideña en algunas tiendas, las marcas ya buscan estrategias para las campañas. Y la lucha siempre es entre lo que quiere el cliente y lo que propone el diseñador gráfico o la estrategia de mercadotecnia”.

“Tal vez una campaña de posicionamiento no sería la ideal para esta época, sería una campaña en la que se tenga que reforzar los valores, la parte sentimental. Porque el tiempo así lo da, hay cosas que la marca debe reforzar para que tenga un posicionamiento posterior”, apuntó.

Explicó que, en vez de subrayar las bondades de su producto o servicio, lo que las marcas deben mostrar en su publicidad son los valores de fraternidad y generosidad, pues así lo exige la temporada: “Es una época del abrazo, del apapacho, del obsequio”.

“Si una empresa posiciona que su marca es buena para poder compartir con la familia, con el amigo, ahí va a encontrar el punto fuerte en la venta”, añadió.

El especialista de la UAT advirtió que una empresa no debería cambiar la identidad de su marca por la época, lo que debe hacer es ambientar la marca y darle una familiaridad navideña.

“Hay cafeterías internacionales que cambian el color según la época, pero no incluyen elementos a su identidad corporativa, porque los publicistas no quieren confundir a su mercado”.

Destacó que los tiempos para las campañas son muy importantes; sin embargo, si por alguna razón se empezó tarde, se puede ofrecer un incentivo al cliente: “ofrecerle a nuestro mercado algo original, un extra que pueda obtener de último momento”.

Por último, el profesor Cavazos Ortiz dejó una recomendación a las empresas: Lo que ayudaría más es pensar cómo seguir en la mente de nuestro cliente cuando acabe la temporada.

