Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En pleno 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes para quienes profesan la fe católica y para quienes gustan hacer bromas, iniciará el proceso electoral para elegir un Senador de la República que represente a los tamaulipecos.

Tres aspirantes al cargo con las que parecen las siguientes características, una más muerta que viva, otro que va por lo que pueda ganar de atractivo y uno más que, aunque tiene cara de ganado, su destino será servir de diana para quienes cumplen la deshonrosa tarea de estar jodiendo, para los enemigos del sistema y, por supuesto, para quienes ya están en la elección del gobernador que se celebrará dentro de cinco años y seis meses. Ni para que ponerle los nombres a cada uno que usted ya lo sabe.

Por supuesto, las circunstancias pueden cambiar y los papeles ser diferentes en 45 días de campaña con todo y que las estadísticas, la historia, y hasta el sentido común dicen que estas no sirven de nada, que, así como arrancan las mismas con respecto a resultados de encuestas será como terminan en porcentajes de votos, pero bueno, existen los empecinados en tratar de cambiar el destino y eso es lo que hace atractiva cada elección.

De entrada, todos sabemos que Imelda Sanmiguel, la candidata del PAN en coalición con el PRI y PRD, responde a los intereses del cabecismo que siendo Diputada local la utilizó como ariete de batalla en el Congreso, que siempre estuvo presta para lanzar sus misiles a los enemigos de su jefe político y tiene una desventaja más, no la conocen en Tamaulipas, pocos y poco saben de ella.

¿Su destino?, parece que perder, pero todo dependerá de la habilidad del JR para hacer política, para asegurar que las tendencias sigan como hasta hoy, para evitar que Manuel Muñoz Cano sea el destino de los votos de quienes formaron la alianza el año pasado o, cosa peor, para evitar que le ocurra lo que a otros que aspiraron al mismo puesto y los tumbaron porque lejos de hacer campaña para tal cargo se creyeron de verdad y antes de ganar siquiera su la posibilidad de ocupar un escaño ya despachaban como gobernadores.

Solo en esas circunstancias, la de una guerra interna en Morena que se vuelva incontrolable, es como Imelda Sanmiguel tendría una oportunidad de entrar como tercera en discordia, pero además requiere que el grupo de cabecistas no se descomponga y que tengan la humildad de apoyar, con dinero y otros recursos, a la mujer y no hacerse tontos o darse a la fuga con lo que les ha caído en los seis años de administración.

Vaya pues, aunque parezca que todo está escrito para el 19 de febrero, aunque la terca realidad, la historia y hasta el sentido común dicen que ya nada cambiará respecto a las tendencias, los resultados todavía dependerán de José Ramón Gómez Leal y sus patrocinadores que tendrán que ser muy inteligentes, bastante cautos y estar muy al pendiente de la elección, exacto, requerirán de gente con experiencia en lo electoral y comunicación para no equivocarse en los mensajes, luego de personas que le entiendan a la operación política y, sobre todo, a financiar la operación política que no es nada sencillo cuando se esté frente a una elección que será ganada por quien tenga más habilidad y recursos para mover estructuras a las urnas y estas no los traicionen a la hora de sufragar.

Así es, José Ramón Gómez Leal es quien más difícil campaña tiene enfrente, no tiene margen para equivocarse ya que un solo paso en falso y provocaría que los votos que parecen cautivos emigren al Verde o con la enemiga, total, a los grupos de poder un escaño en el Senado les es más útil cuando no estorba.

Por lo demás, la elección, que nunca debió realizarse porque no tiene sentido ni utilidad, comienza en una fecha emblemática para los mexicanos, en pleno 28 de diciembre que es Día de los Inocentes, día de bromas y está, nomás porque nos va a costar un chingo a todos y podría dividir más a los tamaulipecos, parece la peor, parece una broma de muy mal gusto.

FUNCIONARIOS DEBERÁN ENTREGAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL… -La Contraloría Gubernamental mantiene en operación, el sistema “DeclaraTam” para que los trabajadores de nuevo ingreso presenten su declaración patrimonial.

La ley de responsabilidades de los servidores públicos, establece que el periodo vacacional, no interfiere con los 60 días que están establecidos, para cumplir esta obligación, por lo que el personal que se ha incorporado a laborar en los meses de noviembre y diciembre, deberán dar cumplimiento.

De igual manera, la veda y el proceso electoral tampoco son impedimento para que cumplan con esta responsabilidad, por lo que se aplicará la ley, en caso de incurrir en irregularidades.

El sistema “DeclaraTam” está vigente las 24 horas del día, los 365 días de la semana, para que los servidores públicos recién incorporados, puedan acceder a ella en el momento que más se les facilite.

ESTUDIANTES DE LA UAT DESARROLLAN PROYECTOS PARA FACILITAR APRENDIZAJES… Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollaron materiales didácticos con el propósito de promover en los niños el aprendizaje de los valores humanos que les ayuden a formar una personalidad empática desde temprana edad.

Se trata de estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil que ofrece la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), quienes realizaron el proyecto “Cuento didáctico el Monstruo rosa”, dirigido a niños de entre tres y seis años.

Los creadores de este proyecto son: Yuliana Lizbeth López Martínez, Gustavo Guadalupe Sánchez Dimas, Alondra Elizabeth García Luna, María Elena Barrón Medina, Laura Herrera Calderón y Tania Jissel Gallegos Zavala. En entrevista, los jóvenes explicaron que el cuento es interactivo y está diseñado para que los niños puedan manipularlo y trabajar con el material.

Subrayaron que el propósito es fomentar el desarrollo de la creatividad y la imaginación y a la vez enseñarles a los menores valores humanos como la empatía y el respeto.

“Buscamos inculcar en los niños que cada persona es diferente y que es importante el respeto a la gente que nos rodea, aceptarla como es”, indicaron, tras señalar que el proyecto se aplicó en niños del Centro de Desarrollo Infantil de la UAT con una respuesta exitosa.

Al respecto, la Mtra. Brianda Saraí Rodríguez Zamarripa, coordinadora de la Licenciatura en Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil, dijo que el proyecto nace de la materia Cultura y Vida Familiar y tiene entre otros objetivos resaltar la empatía como uno de los valores más importantes en la convivencia diaria.

Mencionó que este y otros trabajos forman parte de un programa que busca vincular proyectos a las comunidades, “en este caso están dirigidos a los centros de desarrollo infantil o preescolar”.

“Tomamos en cuenta los objetivos estratégicos de la política nacional de educación inicial, que nos requiere profesionales capacitados para la intervención del niño, no solo en la cuestión pedagógica, sino también en la cuestión de estrategias didácticas, así como vincular a la familia en este proceso”, apuntó.

Dijo que otros trabajos que también han sido realizados con estos propósitos y se han presentado en exposiciones recientemente son “Teatro guiñol y valores”, “Aprendo a ser responsable” y “Ruleta de valores”.

