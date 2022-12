Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Yo digo y sostengo que en la ceremonia de toma de protesta de Arnulfo Rodríguez Treviño el magisterio tamaulipeco definió su postura. No pudo ser de otra manera sino haciendo valer la independencia de criterio y la libertad de actuar como mejor convenga a los intereses del gremio. El nuevo líder fue muy claro al señalar que él no tuvo padrinos para alcanzar el cargo, salvo la decisión mayoritaria de sus compañeros.

La fortaleza de la organización se origina en la democracia y ahora no tendrá que doblegarse a presiones extrañas, lo cual sería imposible de haber “triunfado” Naif Hamscho o Abelardo Ibarra, ambos que, como sabéis, comprometieron la causa sindical, el primero al PAN y el segundo definido como candidato oficial olvidando que la transformación incluye la dignificación de los servidores públicos más modestos cuya vocación convierten en apostolado.

El discurso de Arnulfo fue respetuoso pero enérgico enviando señales que no deben ser ignoradas. Por ejemplo, aquella donde celebra que AMLO haya nombrado secretarias de Educación a maestras auténticas, deseando que lo mismo suceda en otras partes del país. No se requiere mucha ciencia para adivinar que estaba refiriendo a Tamaulipas donde la titular proviene de la burocracia más rancia y sofisticada, por lo tanto, alejada de la problemática magisterial pero afín a su filiación política que la conduce a rodearse de funcionarios (panistas) contrarios al proyecto de estado que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En este sentido los presentes en el evento no ocultaron su inconformidad con Lucía Aimé Castillo Pastor aportando lo que a su sentir corresponde, es decir, silbidos y abucheos en cada ocasión que se mencionó su nombre. Esta fue la mejor prueba de que no está en el ánimo de los integrantes del SNTE lo que significa conflictos anunciados que en nada ayudan a conformar un ambiente de colaboración y armonía. ¿Va el SNTE por la secretaria?. Todo parece indicar que así es.

De manera que la relación entre gobierno y sindicato magisterial será diferente, aunque complementaria por la comprensión y solidaridad del gobernador del estado. El líder ya no será sumiso o dependiente para obtener mejoras para el gremio. Ahora existe suficiente autoridad moral para exigir y condicionar por la sencilla razón de que no fue electo por dedazo sino porque sus partidarios así lo decidieron, nomás por eso.

Américo Villarreal Anaya es un político sensible que entiende y valora la noble tarea magisterial, de ahí que no exista duda del respaldo hacia quienes hacen posible la formación de generaciones acordes con la democracia y justicia social. En este aspecto seguro que AVA será el gran aliado.

Por otra parte, fue evidente el despilfarro en las campañas de Naif y Abelardo. ¿Será posible que investigue quién corresponda, la procedencia y aplicación de los cuantiosos recursos publicitarios?. Es que importa dejar a salvo al SNTE, digo si es que les importa si no, psss no.

MONREAL SE QUITA LA MÁSCARA

No sin antes montar uno más de sus espectáculos mediáticos, finalmente Ricardo Monreal rompió con la 4T. El coordinador de la mayoría morenista en el senado votó en contra de las reformas electorales propuestas por AMLO, no así 69 de sus compañeros que decidieron acotar los privilegios, abusos y acciones antidemocráticas del INE. De esta forma el zacatecano se forma definitivamente al lado de la oposición cuyos integrantes no dudaron en adoptarlo prontito como uno de los suyos.

En realidad, el voto de RM no fue necesario, aunque su postura fue bien aprovechada por los adversarios de la 4T, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong quien en hipócrita discurso llamó a los morenistas a secundar el ejemplo. Este ex secretario de Gobernación olvida las trampas y acciones en perjuicio de la república cuando encabezó la dependencia por donde pasaron toda clase de acuerdos para manipular la voluntad popular. También olvida que formó parte de uno de los regímenes más corruptos en la historia mexica lo cual le resta autoridad moral para hablar de democracia.

Respecto de la actitud de Monreal, durante “la mañanera” de este jueves AMLO no abundó en el tema solo señaló que será el pueblo quien lo juzgue. Antes había referido la fábula del alacrán que después de ser rescatado de una inundación atacó a su salvador, el que preguntó: “¿por qué me picas si prometiste no hacerlo?”, respondiendo el animalejo: “es por mi naturaleza”. Algo tendrá que ver esto con don Ricardo.

Lo cierto es que el rompimiento de Monreal con la 4T ahora sí lo aleja de cualquier posibilidad de figurar como candidato presidencial por Morena. Tal vez lo sea por Movimiento Ciudadano donde le echa ojitos Dante Delgado o con las reservas del caso, caer en brazos de la alianza patrocinada por Claudio X. González-PAN, PRI, PRD-, “ahí donde las arañas hacen su nido”, dirá “el perro” Bermúdez.

Felipe Calderón prefirió huir a España que esperar la extradición a EU por su complicidad con Genaro García Luna.

