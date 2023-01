Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de México visitará Tamaulipas antes de cumplirse el ciento seis aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República. Hasta donde se sabe estará en la frontera ocupado en asuntos federales y salvo saludos y uno que otro discurso protocolario no habrá más. Se trata de un evento que forma parte del proceso tendiente a instalar en Nuevo Laredo la Agencia Nacional de Aduanas.

Fue el 18 y 19 de octubre la vez anterior que AMLO estuvo en la entidad acompañado por algunos integrantes de su gabinete ofreciendo el apoyo necesario al naciente gobierno de Américo Villarreal Anaya a efecto de salir adelante tras conocerse la crisis heredada por el régimen de Cabeza de Vaca. Asegurabase entonces que no había dinero ni para cubrir los gastos elementales de fin de año, incluidos sueldos y aguinaldos de la burocracia y desde luego también de los nuevos funcionarios y sus deseadas compensaciones.

No es ocioso recordar que Rogelio Ramírez de la O, titular de la secretaria de Hacienda desoyó la petición de las autoridades locales respecto de la urgencia de adelantar participaciones. Sea que le hizo al “tío lolo” dejando en entredicho la palabra de AMLO y creando dudas sobre el presunto “respaldo” del que hasta ahora no conocemos hechos concretos, aunque sí reiteradas promesas en tal sentido.

La mezquindad de Ramírez de la O colocó en grave situación al régimen americanista obligando a que Adriana Lozano Rodríguez, responsable de las finanzas procediera a solicitar en calidad de urgente, un préstamo de 2 mil 500 millones de pesos a la banca privada (especializada en aprovechar esta clase de situaciones aplicando el agio con singular alegría), de los que tampoco estamos enterados si ya se cubrieron, se deben todavía o, a cuánto asciende la deuda sumados los intereses.

De cualquier forma, es mucho dinero que ha de agregarse a los más de 20 mil millones pendientes por los que tienen que responder las generaciones que nacen y crecen con un paquete de pagarés bajo el brazo. En este caso no olvidéis que la tesorera estatal prometió mantener informada a la población, cosa que no ha sucedido con la rapidez con la que se anuncian cada semana más irregularidades cometidas por exfuncionarios cuyos nombres en su mayoría permanecen en el anonimato.

Lo cierto es que AMLO visitará pronto Tamaulipas y encontrará un escenario donde el panismo no se termina de ir y los morenistas no acaban de llegar. Usted dirá que es situación imputable a las circunstancias y tiene razón cuando, por ejemplo, el congreso está convertido en un herradero sin espacio ni tiempo para legislar en beneficio de las mayorías y donde sus integrantes disfrutan lo que mejor saben hacer, es decir, practicar el pandillerismo de callejón antes de cumplir el compromiso jurado. Agreguemos al poder judicial de dudosa independencia debido a la simbiosis con el pasado inmediato al igual que sucede con quienes debían investigar presuntos delitos de antiguos aliados.

Condimento extra es la frialdad ciudadana hacia la candidatura del partido en el poder por la senaduría cuya fría campaña transcurre por la fase final. En este sentido no faltan “anolistos” que supongan no más del 20 por ciento de asistencia a las casillas el 19 de febrero que derivará por lógica, en beneficio de la oposición enriquecida por la traición del Verde Ecologista y su abanderado Manuel Muñoz Cano. Ojalá y AMLO no pase inadvertida la difícil situación que enfrenta la 4T en Tamaulipas.

MISIÓN DEL SNTE

El dirigente estatal del magisterio asegura que pondrán en práctica acciones sindicales por la defensa del artículo tercero institucional. Se entiende que Arnulfo Rodríguez Treviño y el SNTE van contra aquellas autoridades que de alguna forma atentan contra la gratuidad, democracia y laicismo de la educación pública.

Son declaraciones que manifiestan el interés de la organización por el tema cuya importancia tiene que ver con la formación del nuevo mexicano, es decir, con el cambio de mentalidad requerido para corresponder a la sociedad solidaria, fraterna y humanista a que convoca López Obrador.

Arnulfo, ya sabemos, está hecho en el combate contra la injusticia aplicada a sus compañeros por parte de autoridades conservadoras, reaccionarias y antinacionalistas tanto priistas como panistas. En este sentido es de creer que el SNTE impondrá condiciones en el trato hacia quienes por años padecieron discriminación, siendo humillados, marginados, reprimidos o perseguidos por la congruencia en el desempeño de su vocación.

En este caso seguramente el líder cuenta ya con la información necesaria para actuar en consecuencia, de ahí que sus expresiones tengan destinatario (a) en los y las responsables de ejecutar de buena manera los planes en la materia inmersos en el proyecto transformador de la república, de otra forma se exponen a ser exhibidos (as) y probablemente enjuiciados (as) por la base magisterial dispuesta, como parece, a expulsar del poder a los malos (as) funcionarios (as)…ahí te hablan Aimé.

SUCEDE QUE

En el 2016 la universidad Panamericana aceptó que su exalumno Enrique Peña Nieto había plagiado la tesis “El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón” de Miguel de la Madrid Hurtado, hecho denunciado por Carmen Aristegui, entonces los críticos de la 4T guardaron silencio.

