Por Agencias

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de haber ordenado a los legisladores descuartizar al INE.

“Hoy sabemos, por testimonios que estuvieron presentes, que esa es la palabra que utilizó el titular de la política interior cuando fue a cabildear en el Senado que sus legisladores, los legisladores de su partido, votaran a favor de esta reforma: descuarticen al INE, se dijo y lo hicieron, destacen al INE, pa’l caso es lo mismo”, dijo en conferencia de prensa realizada en un restaurante ubicado en el centro de la alcaldía Tlalpan.

Al reiterar que el organismo a su cargo va a impugnar “la constelación de violaciones constitucionales” de la reciente reforma electoral, conocida como Plan B, respondió de manera implícita y explícita al Presidente de la República, quien esta mañana sostuvo que quienes ponen en riesgo las elecciones son los funcionarios del INE.

“La mejor prueba de que en México no todos los mexicanos son demócratas convencidos es justamente donde estamos. Esta reforma es producto del autoritarismo de una visión autoritaria”.

Y ya que en estas estamos, añadió, “por cierto, a lo mejor la cercanía del Presidente (Lopez Obrador) con miembros de su gabinete, que son los autores precisamente de las conductas que él describió (de fraude electoral) (de) hace 30 años es lo que lleva a pensar que México no ha cambiado nada.

“El que él haya ganado la Presidencia en elecciones libres y auténticas, en donde cada voto se contó adecuadamente, es la mejor prueba, de que el México de hoy no tienen nada que ver con el mexico autoritario del que alguno de los miembros de su gabinete fueron responsables”.

Delimitó que el consejo general del INE es responsable de la elección de 2018, en la que ganó el mandatario.

Más adelante, recalcó que para que el proceso electoral 2023-2024 se realice con base en las normas del Plan B, estos cambios deberán quedar en firme jurídicamente a más tardar el 2 de junio.

Por lo pronto, Córdova continuó con las críticas a los autores de la reforma.

“De ese tamaño es la irresponsabilidad de quienes hoy, sin conocimiento, sin preguntar, eso sí, con mucha obediencia y disciplina han avanzado este plan para mutilar al INE”.

El consejero Uuc-Kib había dicho minutos antes que el INE “no va a morir” , aún cuando, al no poder cortarle la cabeza (con la pretendida reforma constitucional) la opción fue mutilarle el cuerpo.

Señaló también, a razón del señalamiento que anoche votó en favor de impugnar la reforma legal, pese a que su designación fue gracias a Morena, respondió:

“Efectivamente, a mí se me pidieron compromisos por parte de Morena y yo acepté esos compromisos, muy específicamente no actuar de ninguna manera al margen de la ley, no participar en ningún tipo de contubernio para afectar a Morena y mucho menos en algún tipo de campaña contra este partido y sus aliados.

“Y desde luego, yo he cumplido esto fielmente porque ha sido la base de mi militancia política desde que a los 15 años entre al Partido Comunista”, dijo.

En la conferencia estuvieron ocho consejeros.