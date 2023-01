Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El consejo de administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobó elevar la edad máxima para solicitar un crédito, de 65 a 70 años, informó Honorio Cortázar Salazar.

El delegado de la institución en Tamaulipas, dijo que la medida entró en vigor a finales del año pasado y destacó que ahora las mensualidades serán más cómodas para los solicitantes.

“Ahora el nuevo plazo que tenemos para obtener un crédito en INFONAVIT es de 70 años, y la fórmula para saber qué tan largo puede ser el plazo de nuestro crédito es la suma del plazo de éste más la edad del trabajador. Si el trabajador tiene 40 años pues tiene ahora 30 años para pagar su crédito, si tiene 50, tiene 20 años para pagar su crédito, es decir aumenta, así como también aumenta la posibilidad del monto de su crédito”.

El funcionario explicó que estos créditos también podrán utilizarse para comprar una casa nueva o existente, un terreno, realizar mejoras en vivienda o construir en terreno propio.

Asimismo, como parte de los cambios para facilitar y flexibilizar la entrega de créditos a los trabajadores, el delegado del Infonavit dio a conocer que ya no es necesario presentar la constancia de retención de impuestos del SAT ni el recibo de agua pagado como requisito para solicitar esos préstamos.

“Antes pedíamos como requisito que se presentara el recibo de agua pagado y ya no es necesario, con que haya la factibilidad que expide la Comapa para darnos la seguridad de que ese predio cuenta con servicios con eso es suficiente; ya no se requiere la boleta de pago. Otro problema era la constancia de retención de impuestos que se consigue en el SAT y que como sabemos hay largas filas o citas que se dan muy tardadas para poderlo obtener, por lo que ya lo eliminamos y ya no es necesario”, concluyó.