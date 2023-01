Por Agencias

Ciudad de México.- Luego de un tibio inicio de campeonato, América aplastó al Mazatlán en la cancha del Azteca con un marcador de 6-0; las Águilas consiguieron tres anotaciones en únicamente 3 minutos y 38 segundos, la tercera más rápida en su historia.

El encuentro comenzaría con pocas emociones en los arcos, ya que al minuto 7, Zendejas asistió de ‘taco’ a Emilio Lara, quien envío un centro y no encontró a uno de sus compañeros.

El primer aviso sería por parte de Néstor Araujo, quien remató de cabeza un tiro de esquina y el esférico se incrustó en el travesaño; antes del vendaval americanista, Nahuelpán se acercó con un disparo de pierna derecha, sin embargo, se marchó desviado.

Al 30 de la primera parte, Diego Valdés buscó eludir al portero Ricardo Gutiérrez, sin embargo, al no lograr rematar, cedió a ‘Cabecita’ Rodríguez, quien dio un pase a la red y consumó el 1-0. Dos minutos más tarde, Henry Martín -a base de potencia- ganó la posición y mandó una ‘diagonal matona’ para que (el en principio abucheado) Diego Valdés pusiera el segundo de la noche.- El vendaval americanista no terminó ahí, ya que al 33, las Águilas no se tentaron el corazón y fueron con todo al frente. Mediante un pase filtrado, Diego Valdés puso en posición a ‘Cabecita’ Rodríguez, quien envió el centro de primera intención y Henry Martín remató con un ‘martillazo’ para conseguir la tercera anotación en únicamente tres minutos y 38 segundos.

Antes de marcharse al descanso, Richard Sánchez fue el encargado de cobrar un tiro libre esquinado que Ricardo Gutiérrez no alcanzó.

Ya en el segundo tiempo, Nicolás Benedetti estuvo a punto de hacer válida la ‘ley del ex’, sin embargo, Oscar Jiménez voló de manera extraordinaria y evitó el descuento por parte del ex americanista; minutos más tarde, el colombiano saldría lesionado del encuentro.

Pese a los embates de las Águilas por parte de Henry Martin y ‘Cabecita’ Rodríguez, y la respuesta de Nahuelpán, el quinto de la noche llegó mediante un remate de cabeza por parte de Henry Martin a pase del futbolista español, Álvaro Fidalgo en el 58’.

A partir de ese instante, los decibeles en el encuentro bajaron de manera considerable hasta la expulsión de Roberto Meraz al 81, quien entró con los tacos por delante ante Jonathan Dos Santos; Luis Enrique Santander, acudió al VAR y revirtió la amarilla para terminarlo echando del compromiso.

Ya en el tiempo de compensación, Henry Martin pudo definir con la portería vacía, sin embargo, una actitud soberbia por parte del ’21’ americanista, retrasó el 6-0, mismo que conseguiría segundos más tarde para sellar su ‘hat-trick’.

En la Jornada 5, los dirigidos por Fernando Ortíz visitarán la Comarca lagunera para enfrentarse a los Santos, mientras que Mazatlán recibirá a FC Juárez en la insaciable búsqueda por el primer triunfo en el Clausura 2023. (Bernardo Ferreira/Excélsior).