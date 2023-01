Por Agencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que apoyará –como militante de Morena— a quien ganó la encuesta para ser el candidato de su partido a la gubernatura de Coahuila.

Al referirse a las aspiraciones del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja –quien no fue favorecido por la encuesta que dio el triunfo al senador Armando Guadiana— de competir por otros partidos, el mandatario federal subrayó que cualquier interés personal es válido, pero lo importante es la transformación del país y del bienestar general de los mexicanos.

Ante la ausencia de tres jueves continuos en la mañanera del subsecretario, se interrogó al mandatario sobre las razones de ésta y si tenía que ver con su interés de competir por otros partidos por la gubernatura de aquel estado.

“No he hablado con él, pero me enteré que aspira a ser candidato en Coahuila, no sé por cuál partido. Eso es lo que tengo como información. Como cualquier ciudadano está en su derecho, desde luego si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros, ya no va a desempeñarse como subsecretario, si va a ser así vamos a nombrar a otro subsecretario y va a seguir el mismo plan de informar sobre cómo estamos castigando a quienes cometen delitos, la sección de Cero impunidades”.

López Obrador subrayó: “Decir también con mucha claridad que, a titulo personal, yo apoyo, para que no se vayan a malinterpretar las cosas, yo apoyo a quien participa en una encuesta o a quienes participan en la encuesta y ganan…”

– ¿A Guadiana? -se le preguntó.

– El que gana ese merece ser apoyado, porque es un asunto, aunque partidista, estatutario. Y se decide hacer una encuesta y el que gana la encuesta pues ese es el que debe de recibir el apoyo, no del gobierno, de los militantes, simpatizantes y hasta de los que estamos con licencia -respondió el presidente.

– ¿Le ha dicho algo Mejía Berdeja? -se le insistió.

– No, pero está en su derecho, es libre y no tiene ningún impedimento (de participar como candidato de otros partidos); nada más que ya no podría estar de subsecretario –agregó el tabasqueño.

Aun cuando hace casi un mes Mejía Berdeja, en una conferencia matutina aceptó ante el propio López Obrador que aceptaría los resultados del método de elección de Morena para elegir al candidato al gobierno de Coahuila aun cuando el triunfador fue el senador Guadiana, el subsecretario de Seguridad ha negociado para competir por la gubernatura por el PVEM y el PT, aunque no hasta ahora no se ha definido nada.

Al respecto, el presidente enfatizó esta mañana: “Hacer la aclaración, para no decir es que el presidente tiene dos candidatos y el bueno es este no el otro. No, que quede muy claro, yo apoyo al que ganó la encuesta, a título personal, aunque tengo licencia del mi partido, al que quiero mucho, pero ahorita tengo licencia. Nada más eso, porque si no lo digo se presta a no sé cuántas interpretaciones. Esto no es un asunto de amistad, no es una cuestión de que somos compañeros. ¡No! Estamos en un proceso de transformación, lo más importante es eso, buscar el cambio verdadero en el país, y no es un asunto de que yo tengo este deseo y nada más soy yo. ¡No! Somos millones y lo más importante es la transformación, es México, el pueblo de México, los pobres de México, es acabar con la corrupción en el país, es que haya felicidad en los mexicanos, eso es lo más importante”.