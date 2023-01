Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Si la conoce, felicítela. Se trata de la maestra Blanca Anzaldúa Nájera, nacida en Río Bravo, y ya decididamente victorense. Y es que Anzaldúa-como le dicen sus amistades-, acaba de tomar protesta como secretaria de Conflictos de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que lidera el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño, nacido en el mero municipio de Villagrán.

Anzaldúa es una tamaulipeca de lucha, y funcionaria de resultados en los diversos cargos que ha ocupado a lo largo de su trayectoria: Directora de la Casa del Arte de Cd. Victoria, directora del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, directora regional del Centro de Capacitación para el Magisterio.

En alguna ocasión en entrevista le cuestioné:

-Su calidad de mujer, de única mujer en el gobierno de Américo Villarreal Guerra con responsablidad de primera línea. ¿Su condición femenina ha ayudado o ha sido un obstáculo en la función pública?

Me respondió: “Al principio sí creí, no lo voy a negar que el hecho de ser mujer iba a facilitar las cosas. Y es que tienes la idea de que por ser mujer, los caballeros y todo mundo, te darán el asiento, permitirán que pases primero. Pero no fue así. Y esto me ayudó muchísimo, me ayudó a impulsarme. Yo no tuve trabas. El Gobernador me apoyó, así como su señora esposa, y me dieron la oportunidad. En la administración pública no importa si eres hombre o eres mujer. Eres un servidor público y punto».

Y en otro punto me dijo Anzaldúa: «La adversidad me ha hecho crecer. Quiero decirte que yo tenía once años cuando murió mi padre. El enfrentarme a los once años a esa situación y contando con que hay detrás de ti dos hermanas, eso hace que te pongas a luchar, ‘yo no me voy a dejar vencer, yo quiero crecer, yo quiero ser alguien’. Mi padre murió enfermo. Nos quedamos prácticamente en la calle. Y como que te vas acostumbrando a que te salga el coraje. Soy del tipo de personas, gente que entre más obstáculos encuentre, y entre más difícil te la pongan, ahora sí, que mejor bailas».

Bueno, esa es Anzaldúa Nájera, la secretaria de Conflictos en el sindicato del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño.

2.- Se llama María Luisa –Marilú- Guerrero Díaz. Nació en la fronteriza Ciudad Reynosa, y tiene estudios en la Universidad Iberoamericana -la Ibero- de la Ciudad de México, donde le tocó vivir los días inéditos del terremoto de 1985. Luego en el año 94 le tocó mientras trabajaba para el gobierno federal vivir en el estado de Chiapas los días inéditos de la sublevación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado-supimos después- por el tampiqueño (faltaba menos) Rafael Sebastián Guillén Vicente, «el sub comandante Marcos».

Hoy por hoy, a la licenciada Marilú Guerrero Díaz le ha tocado la responsabilidad de estar al mando de la comunicación social en la Secretaría Educación de Tamaulipas, en cuyo frente se encuentra esa inteligente mujer que es la victorense Lucía Aimé Castillo Pastor. Vale decir que en ocasión del Día de Periodista nos tocó en suerte compartir mesa con Marilú Guerrero Díaz, mujer decidida en aportar lo que sabe a favor de la educación de las nuevas generaciones de Tamaulipas.

NOS VEMOS.

