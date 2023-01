Por Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que el accidente ocurrido el pasado 7 de enero en la interestación Potrero-La Raza de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se generó por la quema y corte dolosa de cables, además de la conducción negligente del tren número 24, debido a que no se respetaron las medidas de seguridad establecidas para el manejo de los trenes.

Tras dar a conocer los resultados de la investigación que cobró la vida de Yaretzi, estudiante de 18 años y las lesiones no graves de 106 personas, se detalló que el corte y quema de cables eran de la conexión del cableado eléctrico, de comunicaciones, señalización y pilotaje automático en la estación Potrero, en sus costados oriente y poniente.

Ante la referida detección que previamente había sido detectada, el viernes 6 de enero a las 20 horas, se reportó al Puesto de Control Central la falla en la señalización al interior del túnel afectando un conjunto de indicaciones que regulan el avance de los trenes por lo cual se externaron medidas de seguridad.

No obstante, la conducción negligente del tren número 24 que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad, lo que quiere decir que no se podía rebasar los 35 kilómetros por hora, para evitar cualquier eventualidad y éste rebasó la velocidad establecida.

Con la reducción de velocidad se busca que los conductores puedan responder y evitar accidentes, además de garantizar reacciones adecuadas con la distancia y tiempo suficientes en forma segura, que no se respetaron.

Por lo anterior se determinó judicializar la carpeta de investigación y se solicitará al juez de control del Tribunal Superior de Justicia que Carlos Alfredo N, que el conductor del tren número 24 sea llamado a comparecer para empezar la audiencia inicial y se determine su presunta responsabilidad. (Josefina Quintero/La Jornada).