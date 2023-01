Por Agencias

Cristiano Ronaldo quedó fuera de la lista de 14 candidatos para el premio The Best, que otorga la FIFA al mejor futbolista del año, en la cual sí fueron considerados el argentino campeón del mundo Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé. El astro portugués, quien recientemente fichó por el Al-Nassr, ganó el galardón en los dos primeros años en que se entregó –2016 y 2017–, y es la primera vez que no aparece entre los nominados. Neymar, Karim Benzema, Erling Haaland y Luka Modric también están en la competencia.