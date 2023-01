Por Agencias

Ciudad de México.- Con la proclama de calificar al presidente Andrés Manuel López Obrador de autoritario y sosteniendo que no desean romper con la coalición Va por México a pesar de que se les ha relegado a un tercer plano en la negociación de las candidaturas a la presidencia y a la jefatura de la CDMX, el PRD y su dirigente Jesús Zambrano anunciaron que ya tienen dos precandidatos para el 2024, con Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera.

El también líder a la tribu de los Chuchos, que desde hace una década dirige el destino del perredismo, aseguró que “la participación del PRD en una alianza amplia es una absoluta necesidad”, y no obstante que su fuerza electoral se encuentra en el límite de mantener el registro, advirtió: “deseamos que el acuerdo entre el PRI y el PAN, no derive en una ruptura, lo vamos a hacer con el PAN lo cual significa que no nos meteremos en la vida interna de otros partidos”.

Sin que nadie se lo insinuara, anunció que convocará cada mes a los medios de comunicación para declarar sobre política. Y de ahí pasó a sostener que el acuerdo entre el PRI y el PAN para dividir la conducción de los procesos de selección de candidatos en 2023 y 2024, mismo que él avaló al momento de presentarse y minutos después en declaraciones a la prensa lo denunció, “está abierto, porque no es resolutivo.”

Con su parsimonia, que raya en el aburrimiento, consideró que hay entendibles razones de un partido político para conducir un proceso electoral.

Hay plazos políticos que están corriendo, hay un primer plazo que tiene que ver con los resultados del 2023 porque puede contribuir a modificar el proceso electoral, «estoy convencido de que las voces exigen que el proceso sea abierto y democrático, el PAN ha comenzado a decir que el proceso será abierto y democrático (en el 2024), que no va a ser una candidato panista, debe de ser de la coalición, quienes organicen son esos a los que se les abra el espacio.”

También ponderó el resultado del diagnóstico al que se le da el nombre de punto de partida, signado por Cuauhtémoc Cárdenas, José Woldemberg, Francisco Labastida Ochoa, Dante Delgado, entre otras “grandes” personalidades que contiene resultados “rudos” para el país.

El perredista, citó a conferencia de prensa en su oficina partidista y sin aviso previo la cambió a un hotel en avenida Insurgentes. En ese sitio, colocó sobre la mesa su postura en torno al proceso de selección de candidatos en Va por México: “Una cosa es que el proceso lo vaya a conducir un partido y otra cosa es que la conducción sea con la sociedad civil. Todos juntos y no un solo partido. No es un asunto de inconformidad, si no nos querían considerar, pero para que saliéramos avalar lo que habían acordado.”

Al cuestionarle sobre la capacidad de sus dos precandidatos (Mancera y Aureoles), fiel a sí mismo, Jesús Zambrano replicó con una de sus habituales risas socarronas: “chingaos no me digan que Claudia Sehinbaum es un personaje de altos alcances, o que el que despacha en la secretaria de Gobernación (Adán López) es de amplios vuelos, con una notable preparación intelectual”. (Roberto Garduño/La Jornada).