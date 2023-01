Por Agencias

Los recursos por 2 mil millones de pesos recuperados por la Fiscalía General de la República (FGR) y que se usarían para la rifa del avión presidencial en 2020, se devolvieron al Infonavit, dependencia que los reclamaba como parte de los recursos pagados por la administración anterior por la terminación anticipada de un contrato, caso en el que se denunciaron distintas irregularidades.

Dichos recursos “se devolvieron al Infonavit, y no hubo problema de nada, nosotros no somos rateros”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser consultado sobre recientes declaraciones del ex director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Jaime Cárdenas, quien argumentó dejó su cargo en 2020 por dicho caso, y a cuatro meses de haberlo asumido, el mandatario expreso que se trata de “politiquería y pues coraje del abogado Cárdenas, y amarillismo”, así como un “refrito” la posición del ex funcionario.

Tras negar que se le haya ordenado a Cárdenas destinar los recursos para la rifa del avión presidencial, cuestionó si en el caso hubo alguna denuncia de corrupción.

Explicó que todos los recursos que confisca la Fiscalía, por ley debe entregarse al INDEP. Por ello, durante la rifa del avión, “tenía que entregar la Fiscalía dinero al Instituto, y lo que se le pidió a la Fiscalía era que entregara el dinero”, pero aclaró que no era posible tener los recursos porque debían ser enviados a Canadá “para ver si no tienen vestigios de sangre, si no tienen olor o restos de droga” y definir si pueden utilizarse.

“Como no se podía esperar a que regresaran de Canadá el dinero, porque además lleva mucho tiempo, pues se buscó otro mecanismo. Lo que pasa es que no sé qué le pasó al abogado, siempre había tenido conmigo buena relación, nunca le hice nada, al contrario”, añadió.

A la vez, relató que cuando fue dirigente partidario, y se negociaba quiénes serían consejeros en el Instituto Electoral, el entonces secretario de Gobernación Emilio Chuayffet le advirtió “tener cuidado” porque Cárdenas no era de izquierda, y en cambio, tenía cercanía con el priísta queretano Fernando Ortiz Aranda.

“Hablé con él (Cárdenas) y le dije, me está comentando Chuayffet que tú no estás con nosotros, sino están con el PRI, con Ortíz Aranda, y dijo ‘No. Sí lo conozco, pero yo tengo mis convicciones’ y se quedó de consejero”, en el órgano electoral, y posteriormente en diputado.

Por ello, agregó que para encabezar el INDEP, al ser un “asunto delicado necesitaba una gente honesta”, fue invitado, pero lamentó que duró sólo cuatro meses, después de lo cual “rompe y sale a declarar a todos lados”, y fue un tema del que se habló mucho en su momento.

En la conferencia de prensa se le expuso al mandatario que Cárdenas ponderó su aprecio al presidente, ante lo cual, respondió: “Eso de que me tiene aprecio, no, no, no. Porque siempre usan eso ‘yo no tengo problema con el presidente, pero la gente que lo rodea’… no es así”.

Al ser consultado sobre cuánto dinero incautado al narcotráfico se ha utilizado en programas sociales, dijo no tener el dato preciso, pero adelantó que se informará al respecto en breve.