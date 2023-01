Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria (HRAEV) el abasto de medicamentos oscila entre el 91 y 93 por ciento, aseguró el director Vicente Flores Rodríguez.

Destacó que por ser una institución de carácter federal, ese nosocomio, a través de la Secretaría de Hacienda, cuenta con compras consolidadas de medicamentos para que no se presente ningún tipo de desabasto.

A diferencia de los hospitales del sector salud, cuyo desabasto alcanza el 30 por ciento, de acuerdo por el propio secretario de Salud Joel Vicente Hernández Navarro, en el Regional de Alta Especialidad no se presenta esta problemática.

“El Hospital no depende del Estado ni del secretario de Salud, nosotros somos un OPD aparte y como hospital federal te puedo dar esa información: entre el 91 y el 93 por ciento en ambas farmacias”.

Reiteró que hasta ahora no hay carencias ni falta de medicinas que corresponden al cuadro básico. Reconoció que en ocasiones a nivel nacional puede escasear determinado producto, como los que se utilizan para la medicina nuclear, pero insistió en que no es el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad.

“Afortunadamente no, hasta ahorita no, hay carencias en todo el país de algunos laboratorios pero en el Hospital no tengo carencias; el cuadro básico está arriba del 90 por ciento tanto para hospitalización como para consulta ambulatoria de gratuidad”.

En lo que sí se puede considerar una problemática de acuerdo a lo dicho por el directivo en repetidas ocasiones es la falta de plazas tanto del personal médico como de enfermería para atender la demanda de atención; por la falta de esas plazas en la actualidad el Hospital trabaja al 48 por ciento de su capacidad.