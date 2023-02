Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En un lenguaje más parecido a ruso, chino o marciano que al español que hablamos usted y yo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ofreció la semana pasada los índices de inflación de la primera quincena de enero.

En lo entendible, aunque parezca irreal a la hora de ir al supermercado, hablan de un 7.94 por ciento de inflación anual, y si, al traducir ese número no significa otra cosa que un aumento de precios en los productos que llevamos a la mesa para comer y los servicios que utilizamos para tener mejor calidad de vida, también, en su informe, hablan de que esta primera quincena de enero el Índice Nacional de Precios al Consumidor subió un .46 por ciento, otra vez, algo que pocos van a entender, quizá por ello lo descifran exponiendo que la canasta básica es más cara en comparación a los primero 15 días del año anterior.

Los datos del INEGI, aunque parezcan inentendibles para la mayoría por las formas de medir la inflación, también confirman lo que usted y yo sabemos, lo que más aumento fueron los servicios o precios que de una u otra forma tiene controlados el gobierno con impuestos o al venderlos.

Ahora, para hablar en cristiano, como decían los de antes, pues hay que ponerle cifras a esa inflación, qué le parece si comenzamos por decir que la tapa de huevo otra vez está muy próxima a los cien pesos, en no menos de 85 la encuentra en las tiendas y no compre por kilos que ya se lo dejan en cincuenta pesos o un peso menos o que los medicamentos antes de escasearse por lo que parece una epidemia de gripes o infecciones respiratorias eran inalcanzables para la gran mayoría del pueblo.

Los panes de bolsa, de ese que casi por obligación compra usted para poner el lonche, ya alcanzaron los cincuenta pesos, a 36 si quiere una barra chica, le podemos seguir con el agua que llega a su casa o la embotellada que necesita por el mal servicio de las Comapa´s, después con el precio de la gasolina, gas y lo demás que es básico para una vida digna y encontrará que esa inflación que ellos miden en un .46 por ciento es un mucha, es más, significa que ya no alcanza para comer bien o, por lo menos, tenemos que quitar algo del carrito del mandado o quedarnos sin comer otras cosas que acostumbrábamos.

Ah, y dese de santos que no hablamos de los refrescos, ni cigarros o cerveza porque entonces si pudiéramos predecir que pronto muchas familias no tendrán suficiente dinero para comer, porque no crea que los viciosos van a dejar esos productos, no, al contrario, seguro dejarán sin leche o huevo, sin tortillas o aceite de cocina a su familia antes que renunciar a quemar su dinero o irlo a orinar al baño.

Es aquí donde nos preguntamos qué tanto pueden servir los incrementos salariales en un comportamiento económico tan desgarrador para todos, por ejemplo, la dirigencia de los pequeños comerciantes en la capital del Estado en información a diferentes medios estableció que los aumentos a los precios de los productos básicos son los más altos que han visto en 20 años, si, dirá usted que los incrementos al salario también son históricos y tiene razón, pero ahora hay que invitar a los defensores y los opositores a que hagan un análisis muy serio sobre el deterioro del poder adquisitivo, es decir, que se puede comprar con ese nuevo salario mínimo.

Triste nuestra situación, porque en ese español, en ese sentir que tenemos en común a la hora de ir a las tiendas, parece que solo podemos coincidir con el gobierno y con los demás habitantes de este México lindo y querido en que este enero parece interminable con su famosa cuesta, con sus aumentos en cascada, con esa inflación que pega duro, tanto que ya parece que este mes nos ha durado un siglo, peor aún, que no sabemos si con el hoy terminan de aumentar los precios de la canasta básica o solo fue un primer ensayo…

TALLERES Y CONFERENCIAS PARA CELEBRAR ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE LA UAT… El Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebra este año el 60 aniversario de su fundación, y con ese motivo prepara una serie de actividades, como conferencias, talleres, recorridos y exposiciones, a fin de fortalecer la divulgación de la historia de la entidad y la región.

Al respecto, el Dr. Octavio Herrera Pérez, director del IIH, informó que a lo largo del año se desarrollarán diversas actividades conmemorativas con el propósito de promover el patrimonio cultural e histórico del estado y el desarrollo de proyectos y programas que permitan la difusión del conocimiento inherente.

Dicha programación comenzará el 2 de febrero con una serie de actividades disertadas por el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, presidente de El Colegio de San Luis, entre las que se destaca la impartición de un taller de interpretación cartográfica a estudiantes de Historia y de Sociología de la UAT, así como la conferencia “La historia de Salinas del Peñón Blanco a través de su cartografía”, en el auditorio del Museo Regional de Historia de Tamaulipas, en Ciudad Victoria.

De igual manera, el Dr. Octavio Herrera destacó que el viernes 3 de febrero se llevará a cabo un recorrido de campo por la antigua región de San Antonio de Llanos, hoy Hidalgo, Tamaulipas, el cual culminará en la hacienda de Santa Engracia, esto con el fin de discutir temas de interés sobre estos puntos geográficos en ámbitos históricos, antropológicos y religiosos.

Otra de las actividades de febrero es la conferencia que se impartirá el viernes 17 en Jiménez, Tamaulipas, con motivo del aniversario de la fundación del Nuevo Santander.

Durante marzo el Instituto mantendrá disponible en el vestíbulo del Edificio de Gestión del Conocimiento una exposición museográfica dedicada al municipio de Camargo, puesto que ahí se fundó la primera población al norte de la entidad.

El titular del IIH apuntó que, dentro de las actividades conmemorativas, del 14 al 16 de junio se llevará a cabo el segundo Encuentro de Historia de Tamaulipas “Historia, crónica, patrimonio, cultura e identidad”, el cual contará con la participación de investigadores estatales y nacionales, quienes abordarán diferentes perspectivas de la investigación historiográfica, crónica, patrimonio cultural y otras disciplinas afines a la historia.

De igual modo señaló que, aunado a dichas actividades, se trabaja en un proyecto en la Casa del Conde de Sierra Gorda José de Escandón, y se refuerzan los vínculos de colaboración con los municipios de Tampico, Camargo, Matamoros y San Carlos.

Para más información sobre dichas actividades, comunicarse con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT mediante sus redes sociales o el correo electrónico [email protected], así como a través del teléfono 834 318 1800, extensión 2950.

