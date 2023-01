Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- EL llamado Fiscal Anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, está con un pie en el estribo para decir adiós a la gratificante nómina, de la que es beneficiario gracias a su patrón, que antes despachó como Gobernador pero que ahora es prófugo de la justicia.

Pero no solo se trata de perder quincenas y compensaciones, además de caja chica, la confortable oficina y cierto nivel de mando, sino del problema legal en que esta metido al no tener un perfil idóneo para desempeñar el cargo y, pese a ello, con el aval de sus cuates, ahí está.

El colmo del cinismo se observó cuando, desde la Fiscalía Generar de Justicia, a cargo del IRVING BARRIOS MOJICA, se mandó un oficio al Congreso tamaulipeco, en el sentido de que el jerarca Anticorrupción no pasó la prueba de control y confianza aplicada por el Centro Nacional de Inteligencia.

La respuesta del reprobado, al sentir cerca “la lumbre”, fue victimizarse y, con “el sello de la casa”, recurrió a un amparo para evitar que lo pudieran destituir.

Y así sucedió, obtuvo lo que solicito aduciendo una serie de mentiras entre éstas que era acosado laboralmente, atacaban su dignidad, le provocaban daño moral y un largo listado de “dolencias” que presuntamente le causaban sus detractores.

Solo le falto argumentar que él se conducía con estricto apego a derecho; que mienten los que dieron los resultaron de la evaluación porque los adulteraron y que el nunca ha sido persecutor político y tampoco se le da el cinismo.

A éstas alturas, RAMIREZ CASTAÑEDA debería tener conciencia de que se le acabó su tiempo de intocable y que, su otrora poderoso guía “inmoral”, no está en posibilidad de presionar a jueces y magistrados para brindar impunidad a sus esbirros y cómplices.

Y si no le queda claro esto, le tendría que refrescar la memoria al Anticorrupción que un juez acaba de darle la suspensión definitiva del amparo por lo que se le podrán abultar las serie de irregularidades en que ha incurrido.

El punto central es que RAÚL no es digno de confianza para desempeñar el puesto que tiene y tratar de prolongar su estancia ahí, lo que es una burla a tamaulipecos y será un mayor descrédito para el sistema de procuración y administración de justicia si no le fincan responsabilidades legales.

Se le vino el mundo encima al disque Fiscal Anticorrupción y va en caída libre, al no tener la protección de un amparo.

En principio, debido a que el Congreso tamaulipeco que lo encumbró, por órdenes de FRNACISCO N., otrora de mayoría panista, hace días perdió esa condición y el mando lo tiene la bancada de Morena y aliados.

De manera que los legisladores morenistas van abultar el expediente en contra de RAMÍREZ CASTAÑEDA para que rinda cuentas ante las autoridades que ya lo traen en su agenda.

A eso se suma que la Directora Jurídica del Gobierno estatal, TANIA CONTRERAS LÓPEZ, acaba de expresar que espera que el Fiscal Anticorrupción no meta mano para detener el avance de las demandas que se radicaron en la dependencia, en contra de ex funcionarios estatales, es decir, los compañeros de RAÚL durante el cabecismo.

La propia funcionaria señaló que si hay “tortuguismo” en cuanto al avance de los denuncias, utilizaran los mecanismos adecuados para garantizar que se cumpla la ley, entiéndase que se les finquen responsabilidades a los corruptos ex servidores púbicos a fin de que devuelvan al pueblo lo robado y paren en la cárcel.

Lo que enfrenta RAMÍREZ CASTAÑEDA no es obra de la casualidad sino de una estrategia bien trazada, desde la actual administración estatal, a cargo del mandatario, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, para que no haya impunidad y se castigue a quienes violan la ley.

Aquí la diferencia es que no se trata de montajes legales y persecución política sino de tener la voluntad para que se haga justicia.

Porque no es ningún invento el informe que remitió el Director General del Centro Nacional de Inteligencia, General de División, Diplomado del Estado Mayor Presidencial, en retiro, AUDOMARO MARTÍNEZ ZAPATA, a través de oficio CNI/DG319/2022, mediante el cual envió los “resultados del C. Raúl Ramírez Castañeda” en los que se advierte que el señalado no cumple con los requisitos para estar en el cargo.

Dicho documento lo recibió el Fiscal General, IRVING BARRIOS MOJICA y éste lo reenvió al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el diputado panista, FÉLIX GARCÍA AGUIAR, el 26 de octubre del 2022.

Frente a la evidencia, “El Moyo” le hizo al “Tío Lolo” en lugar de actuar en consecuencia.

Sin embargo, el tema continúa vigente y RAMÍREZ CASTAÑEDA se sumara a la lista de los primeros cabecistas a los que alcanzó el brazo fuerte de la ley.

“Justicia Divina”, diría el Alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, ya que fue precisamente RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA el que, de manera arbitraria, “empapeló” al munícipe capitalino por órdenes directas de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA cuando, el actual fiscal, tenía el puesto de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica.