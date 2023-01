Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Por qué si presuntamente se pelearon desde hace muchos años se vincula con tanta fuerza al candidato de Morena al Senado, José Ramón Gómez Leal con su cuñado el prófugo exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca?, las razones son muchas pero dos son las más constantes entre la raza que los conoce y la que sabe de política; concluyen que se trata de soberbia y locura.

La soberbia por parte del candidato, el JR, que carece de humildad para explicar y definirse ante la militancia de su partido, si es preciso con peras y manzanas, respecto a su postura ideológica, su proyecto de trabajo, luego de ello, hacer un pronunciamiento claro sobre el cabecismo, sobre lo que piensa debería ocurrir con su cuñado, con el prófugo exgobernador Cabeza de Vaca.

Porque al final su silencio solo atiza a la hoguera de las especulaciones y, en una elección tan corta y prevista para una poca participación, tener un voto duro en contra puede ser peligroso, más si este nace en el propio partido que lo postula que es donde más le exigen precise su relación con el cabecismo.

La locura, según quienes conocen de política, es la de quienes aspiran a la gubernatura para dentro de cinco años y medio que ya ven al JR como un fuerte prospecto si gana la elección de senador, y si, si es locura, cinco años y medio son muchos, se le elegirá solo por un año y medio, luego viene una elección presidencial intermedia, todavía se puede observar mayor dificultad si se atraviesan dos elección locales y federales en el periodo descrito en las cuales los intereses locales y federales dejaran muchos beneficiados y más perjudicados en los periodos que requieren candidaturas.

Vaya, es un hecho que estar machacando la relación familiar, no elegida por el JR si tenemos que ser claros, obedece únicamente a quienes creen tener derecho a competir por la gubernatura, todavía peor, la idea parece venir de los grupos reynosenses que no se les ve futuro porque todos han fingido que están con el gobernador pero no se nota en los números.

¿La solución?, parece sencilla, un llamado al orden por parte de los liderazgos nacionales y locales, que entiendan que la elección de gobernador pasará primero por el 2023, luego el 2024, después el 2027 para aterrizar en junio del 2028, muchas elecciones, muchos cambios, muchos triunfos y muchas derrotas que obligatoriamente frenaran a algunos e impulsaran a otros, más si se toma en cuenta que la candidatura a gobernador se definirá por los intereses nacionales que acordaran con quien manda en Tamaulipas en su debido momento, y le recalco, en su debido momento porque todavía no conocemos ni quienes estarán fortalecidos para aquellos días.

Vaya pues, los simpatizantes de Morena Tamaulipas tienen que entender que deben hacer ganar al JR y prepararse de inmediato para el 2024 si quieren hacer huesos viejos.

Y si, también ya es tiempo de que el candidato hable con claridad, que el JR se deje de ambigüedades respecto el cabecismo, sobre la administración de su cuñado que saqueo Tamaulipas y que sus enemigos acusan es un clan corrupto y de familia que se quiere extender con él a la cabeza.

Mire, la verdad es que el JR era quien merecía la candidatura en Morena porque supo trabajar desde su espacio como superdelegado en su momento, se hacía presente en todo el territorio estatal, además trabajo fuerte en la campaña de Américo Villarreal quien seguramente ante esos resultados avaló sus aspiraciones, su problema es que no ha sabido como decirle a la gente de Morena, sobre todo a los que nacieron en ese partido, que no es nada nuevo en el mismo, que ha participado desde que nació en Tamaulipas, más aún, que el haber recibido la candidatura pasó por filtros locales y federales que seguramente le reconocieron esos méritos.

Y si, también tiene el problema de la soberbia, le decía, su silencio en ciertos temas, el permitir que se especule que ya quiere ser gobernador cuando no ha ganado aún la elección a la que fue invitado, es lo que alienta a quienes también creen merecer ese puesto para golpearlo en su zona más endeble, su familia, su relación personal con el exgobernador prófugo Francisco García Cabeza de Vaca.

En fin, esperemos que Moren pronto dé el manotazo en la mesa, más aún, que los de abajo le bajen a la soberbia y a su locura porque de otra manera su barco se puede hundir incluso antes de zarpar…

INVESTIGA UAT CALIDAD AMBIENTAL… Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollan un proyecto de valoración de la calidad ambiental de Ciudad Victoria, que toma en cuenta indicadores tales como los cambios en la composición de la biodiversidad.

A ese respecto, el Dr. Edmar Meléndez Jaramillo, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de esta casa de estudios, explica que actualmente se encuentra recopilando información para valorar la calidad ambiental de la capital del estado.

El investigador explica que está empleando tres indicadores principalmente: los cambios en la composición de la biodiversidad, los cambios producidos en la vegetación como consecuencia del crecimiento poblacional y expansión de la mancha urbana; y la valoración de la contaminación del aire como consecuencia del incremento vehicular.

Detalla que la dinámica del crecimiento demográfico que enfrentan las ciudades representa una grave amenaza para el medioambiente, para la salud y la calidad de vida de sus habitantes.

Agregó que este proceso de urbanización no regulada y degradación de los ecosistemas ocurre con mayor rapidez en países ubicados en regiones clasificadas como economías en desarrollo, particularmente en América Latina, donde se estima que el 75% de la población vive en ciudades.

Determinó que los patrones de crecimiento urbano y procesos de cambio en los ecosistemas son estudiados por una subdisciplina de la ecología denominada ecología urbana, la cual hace uso de la integración de métodos pautados por las ciencias naturales y las ciencias sociales.

Esta integración permite el desarrollo de actividades de investigación en el ámbito ecológico de las áreas urbanas, así como su transferencia a la sociedad involucrada y la identificación de los principales efectos del proceso de crecimiento urbano ejercido sobre los ecosistemas, las amenazas y las soluciones para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos relacionados.

Más adelante, el Dr. Edmar Meléndez señala que los estudios sobre la diversidad de especies en ecosistemas urbanos con problemas de contaminación del aire son necesarios para comprender el efecto del desarrollo antropogénico sobre la integridad y el sustento del ecosistema.

Sin embargo —añade—, los artrópodos en tales entornos están poco estudiados a pesar de ser componentes e indicadores cruciales de los ecosistemas urbanos y la biodiversidad.

“Las mariposas, en general, son muy sensibles a los cambios de temperatura, humedad y radiación solar producidos por perturbaciones en su hábitat, por lo que el inventario de sus comunidades, a través de medidas de diversidad y riqueza, representa una herramienta válida para evaluar el estado de alteración entre un área urbanizada con problemas de contaminación y un entorno natural”, declaró el profesor universitario.

Puntualizó que el conocimiento sobre temas urbanos posibilita entender la perspectiva multidimensional de su espacio, y reconocer el importante rol que desempeñan los servicios ecológicos para la función y vida urbana; por lo que establecer un estándar de variables ambientales para la obtención de valores de comparación temporal es de absoluta importancia para conocer, planificar y establecer acciones a llevar a cabo ante una contingencia ambiental, y asimismo para prevenir o mitigar los eventos relacionados con el cambio climático y sus efectos graduales en el deterioro de la infraestructura y calidad de vida urbana.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]