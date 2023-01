Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante los hechos de inseguridad que se han presentado en Victoria durante los últimos días, es necesario reforzar la presencia de los elementos de la Guardia Nacional y Estatal en diferentes sectores de la capital, consideró la representante del Centro de Ayuda para la Mujer, Claudia Isela Valdés Briseño.

Destacó que hay una percepción equivocada de que Victoria es una ciudad chica, como la de antaño, en que casi no pasaba nada y la gente podía dormir con las puertas de sus casas abiertas y caminar por la noche sin ningún riesgo, pero en realidad se trata de una ciudad que está creciendo por todos lados y que requiere también de más policías que cuiden a los ciudadanos.

“Sí se requiere más seguridad; lo poco o mucho que he andado en las calles transitando por diferentes zonas sí he visto poca seguridad, tanto de la Guardia nacional como de los estatales, y a lo mejor requeriríamos de un poco más y sobre todo porque Victoria está creciendo más, ya no es la ciudad pequeña, es lo que se puede percibir”.

Dijo que en ocasiones se presentan ciertos hechos de inseguridad en algunas colonias, donde las mujeres son víctimas y a las que se les culpa por el solo hecho de vestir de cierta manera pero, refirió, la vestimenta nada tiene que ver sino que se trata de sucesos originados por la falta de seguridad en la ciudad.

“Por ejemplo, si yo digo que a una chica la ofendieron por usar mini falda y caminaba por cierta calle, en realidad no es por eso, no es el hecho de usar algo o ir a las periferias de la ciudad simplemente es la situación en la que se vive en la actualidad, como en otros estados que no han dejado de tener actos de violencia”.

La representante del Centro de Ayuda para la Mujer en Victoria confió en que el gobierno de Américo Villarreal Anaya se muestre sensible a esta preocupación y refuerce con los elementos de la Guardia Estatal, la seguridad en la capital del Estado.