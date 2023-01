Por Agencias

Ciudad de México.- La fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, informó que la presentación de denuncias dejaron al descubierto la existencia de un grupo criminal, integrado por altos funcionarios de gobiernos anteriores, destinado a sustraer miles de millones de dinero público.

“No se trata de hechos aislados o actos que pudieran realizarse sin el consentimiento o participación de las más altas autoridades de esa administración”, afirmó.

Señaló que cuentan con todos los elementos de prueba para sustentar las acusaciones penales a las personas que “ya tenemos detenidas y próximamente presentaremos a los jueces el material probatorio para sujetar a proceso a otras personas. La investigación continúa”.

En su tercer informe de labores, donde destacó una reducción en los delitos de alto impacto y un incremento en las denuncias digitales, destacó la detención de ex funcionarios de Benito Juárez, quienes establecieron una organización destinada a autorizar obras y edificaciones fuera de la ley, a cambio de cuantiosos recursos económicos e incluso de inmuebles.

Hoy, dijo, “enfrentamos con decisión a todas las expresiones criminales, porque está ciudad no es ni será refugio de bandas criminales; y se han detenido y sujetado a proceso a más de 300 generadores de violencia de bandas delictivas que crecieron a la sombra de administraciones anteriores, que negaban su existencia o había una franca connivencia”.

Ante la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como funcionarios de la Fiscalía, del gabinete ampliado y legisladores, afirmó que “venimos de un largo periodo que hizo de la corrupción una forma de vida, de participación política, modelo de negocios y relaciones públicas”.

Argumentó que, “aún ahora hay quien piensa que la corrupción es un derecho y lo asocian a libertad política, para ellos es inadmisible que se toque alguno de los suyos”.

Mencionó que, en ningún estado del país se ha investigado, obtenido órdenes de aprehensión y vinculado a proceso a tantos ex servidores públicos, diputados y dirigentes partidistas, por enriquecimiento ilícito y/o por explotación sexual de mujeres, para lo cual se mostraron imágenes en una pantalla de Enrique Takahashi, ex director de licitaciones de obras; y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI capitalino.

Todo este trabajo ha mejorado la percepción de la gente, pero falta mucho por hacer, reconoció la fiscal, cuya administración concluye el próximo año. (Laura Gómez Flores/La Jornada).