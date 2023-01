Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La elección extraordinaria de senador en Tamaulipas tiene muy preocupado al grupo en el poder político del PAN en el Estado, a los que se agandallaron el mismo el sexenio pasado abusando de su poder, resulta que su candidata, Imelda Sanmiguel, no prende, es más, ya en sus propias encuestas la ubican en el tercer lugar, de tres.

Y la preocupación no es que pierda Imelda, eso lo daban por un hecho desde que se anunció la elección extraordinaria, no, la mortificación es porque están viendo lo que les depara el destino que no es otra cosa que ser menos que nada, hoy nadie les atiende las llamadas, los han dejado solos en la campaña, van a sacar un ridículo número de votos y tienen temor de que luego de ello se venga un “golpe de estado” al interior del partido para arrebatarles las candidaturas del próximo año con el argumento de sus pobres resultados.

Según sus datos, de los azules, Manuel Muñoz es quien más sube en las encuestas, José Ramón conserva el primer lugar e Imelda va en caída libre, peor aún, sin quien le quiera organizar ni eventos de campaña, menos una estructura.

Pero le decía, perder estaba pronosticado, aunque no tan feo, pero no que les dieran la espalda tan pronto, que quienes fueron sus cómplices y se beneficiaron con los presupuesto del sexenio anterior olvidaran en menos de tres meses a quienes en su momento los hacían vivir como reyecitos, ellos pretendían hasta tener financiamiento para la elección del 2024 y parece que no.

Hoy, de acuerdo a los propios números que manejan algunos de los azules, las expectativas son casi de desaparecer del mapa electoral y que el próximo año, cuando se disputen diputados locales, alcaldes con sus cabildos, senadores y diputados federales, lo pierdan casi todo contra Morena, PT y Verde.

Porque además el tema de los votos, en esta elección extraordinaria, es lo de menos para ellos, la preocupación es que también pueden arrebatarles el control del Congreso del Estado, que les quiten a su Auditor Superior y quien venga los investigue a fondo para hacerlos trizas y entretenerlos con carpetas de investigación y órdenes de captura en pleno proceso electoral, ello con el agregado de que también existe la posibilidad de que terminen de irse los hombres y mujeres que dejaron en la Fiscalía General del Estado y otros organismos presuntamente autónomos, incluso el poder judicial.

Lo del Congreso este viernes 13 se sabrá parte de su futuro, tratarán de quitarle la Junta de Coordinación Política a su alfil, a un diputado que llaman El Moyo, ya en comisiones perdió el cargo con una votación de cinco votos en contra por dos a favor, y en el pleno Morena y aliados, tendrán que juntar 24 votos que son posibles por la forma como el cabecismo ninguneó a grupos locales de poder en los municipios.

Han pasado cien días de gobierno de Morena, los golpes políticos que le ha asestado al cabecismo han sido precisos, contundentes y respaldados jurídicamente, firmes pues, vendrán los descontones en las urnas, el hundir a este grupo o reducirlo a su mínima expresión provocando que otros emerjan.

Lo peor es que las ambiciones de grupos azules son mucho más grandes de lo que se piensa y no desaprovecharán como tienen al cabecismo ocupado en sus asuntos para quitarles el poder del PAN estatal, saben es ahí donde se hacen las nominaciones de los candidatos o se presentan ante quienes elijen a los mejores prospectos, se cabildea a favor de los mismos.

Conclusión, a punta de chingadazos políticos el cabecismo está comprendiendo que la soberbia es mala, que el haberse empecinado con poner candidato o candidata a la senaduría, que el haberse empecinado en hacer reformas que parecían irrevocables, solo provocó mucho odio en el pueblo, tanto que parece que su estrategia de defensa era más un suicidio, era aplicarse el harakiri, aunque este sin pena ni gloria, sin nada de honor, y terminará por hacerlos perder todo…

INVENTAN CIENTIFICOS DE LA UAT BIOINSECTICIDA… Expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) experimentan la elaboración de un insecticida a base de cítricos que pueda servir para combatir al vector de la enfermedad conocida como huanglongbing (HLB o dragón amarillo) que afecta diversas especies de plantas del género citrus, entre los que están el limón, la naranja y la mandarina.

Al respecto, el investigador de la UAT, doctor Fabián Eliseo Olazarán Santibáñez, refirió que los trabajos exploratorios forman parte de la tesis doctoral “Insecticida del D-limoneno obtenido de los frutos de citrus auratium contra el diaphorina citri”.

El proyecto, autoría del maestro Arcadio Guadalupe Perales Hernández, estudiante de doctorado en la UAT, contempla la creación y uso de un insecticida, utilizando la sustancia natural que se extrae del aceite de las cáscaras de la naranja dulce y la naranja agria, con el propósito de controlar el insecto diaphorina citri, vector del dragón amarillo o huanglongbing.

El trabajo pretende también el manejo de las bacterias que causan esa enfermedad en los cítricos y provocan importantes pérdidas económicas debido al deterioro de las plantas.

La idea está basada en el producto comercial denominado D-limoneno, una sustancia activa insecticida natural, de origen vegetal, que se usa en la medicina veterinaria contra plagas agrícolas y domésticas.

Sin embargo, los investigadores de la UAT buscan sustituir los activos plaguicidas sintéticos por ingredientes naturales y usar el resultado en el combate al insecto que origina la enfermedad de los cítricos.

Olazarán Santibáñez explicó que el diaphorina citri es una especie de psílido asiático que se encuentra ampliamente distribuido a nivel mundial.

“Es un insecto que ataca las hojas de las plantas de cítricos, absorbiéndoles grandes cantidades de savia”, precisó.

“También sirve como vector del dragón amarillo, que es catastrófico y se desarrolla por el agente causal candidatus liberibacter; genera clorosis en las hojas, reduciendo significativamente su crecimiento; y produce la muerte del árbol infectado”, añadió.

Sostuvo que el diaphorina citri apareció en México en 2009 y se propaga desde entonces en los árboles de cítricos. Y en 2014, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas (CESAVETAM) estableció un programa de monitoreo con el fin de controlar la dispersión del insecto plaga y de la enfermedad bacteriana.

Indicó que el D-limoneno es probablemente la mejor defensa para los árboles; su efecto ha sido probado en algunas especies de mosquitos, resultando con potente efecto insecticida.

Puede aplicarse diluido en agua o concentrado sobre diferentes tipos de plantas y se espera que actúe eficazmente contra insectos adultos y ninfas.

“Además, tiene una cualidad sobre la mayoría de las sustancias usadas como insecticidas que son muy tóxicas tanto para la salud como para el medioambiente, es biodegradable, no tóxico y su obtención es de bajo impacto ambiental, por lo que no influye en incrementar los problemas ambientales y ecológicos”, acotó.

Finalmente, detalló que en la investigación también participan la doctora Griselda Gaona García y el doctor Francisco Reyes Zepeda, y que los trabajos exploratorios se realizaron en la zona citrícola de los municipios de Güémez, Hidalgo y Padilla.

