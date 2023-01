Por Agencias

Ciudad de México.- A más de 12 años de que Mexicana de Aviación dejó de volar, hoy por la tarde se acordó la compra de la marca y de instalaciones de la extinta aerolínea por un monto de casi 817 millones de pesos, señaló a La Jornada, Fausto Guerrero, líder de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM).

La reunión, de poco más de dos horas, se realizó en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y en ella participaron las organizaciones gremiales y autoridades laborales, además del síndico de la quiebra. “Finalmente Mexicana retomará el vuelo, manejada por la Sedena. Aceptamos la oferta del señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) por todo el paquete: por la marca, un centro de adiestramiento y dos edificios, uno en Guadalajara y otro en el Ciudad de México. La oferta fue por casi 817 millones de pesos”.

Añadió que el dinero de la transacción “es considerado como parte de la liquidación de los ex trabajadores, que originalmente eran 8 mil 500 y 650 jubilados. Los laudos marcan un adeudo de unos 9 mil millones, evidentemente ante la circunstancia de que no existen bienes suficientes para cubrir el adeudo, estos 817 millones serán repartidos entre los ex empleados”.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), de la AJTEAM, la Coalición de Empleados de Confianza, además de la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, el síndico, Alfonso Ascencio Trujeque, el subsecretario del Ttabajo, Alejandro Salafranca y la presidenta de la Junta Federal de Conciliación, María Eugenia Navarrete.

Guerrero expresó su alegría por el hecho de que “Mexicana volará otra vez con su nombre y queda en manos mexicanas. La idea del presidente es que arranque operación quizás en diciembre de 2023. Con este proceso Mexicana está destinada a retomar el vuelo”.

El 28 de agosto de 2010 partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Toronto, Canadá el último vuelo de Mexicana. (Carolina Gómez Mena y Fernando Camacho/La Jornada).