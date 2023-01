Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por lo menos 650 restaurantes del Estado que en el pasado tuvieron que realizar inversiones para adecuar áreas para fumadores al aire libre, se mostraron inconformes porque las reformas a la Ley General del Tabaco ahora prohíben que los clientes fumen en esos espacios.

“Esa es la molestia de nuestro sector, no tanto es por la ley, sino porque primero dices que te permito fumar en áreas abiertas y luego en el 2023 me dices que no; primero estuvieron presionando para que se abrieran esas áreas, hubo establecimientos que tumbaron techo y paredes para adecuar y pusieron tipo palapitas, y ya que hicieron la inversión ahora dicen que no”, reprochó el vicepresidente de afiliaciones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), Pablo Reyna Quiroga.

Explicó que más que nada esa es la inconformidad de los empresarios, porque los hicieron gastar en esas adecuaciones que ya no pueden ser utilizadas porque las reformas ahora exigen que los clientes que quieran fumar deberán hacerlo en áreas donde no haya gente y no se consuma alimentos; es decir deberán invertir en un espacio exclusivo y alejado cuando menos 10 metros del establecimiento.

“Por el lado nuestro no es tanto de que fumes o no fumes sino porque la autoridad nos obligó a que tuviéramos áreas abiertas, a lo que se les llama terrazas para que se permitiera el uso del cigarro, todos invirtieron y ahora te dicen que ni ahí puedes fumar”.

Sin embargo, y a pesar de esa inconformidad generalizada, los propietarios de los restaurantes aún no han tomado una decisión respecto a recurrir al amparo para protegerse de esas reformas a la Ley General para el Control del Tabaco, cuyo incumplimiento será objeto de sanciones económicas y clausuras temporales o definitivas.