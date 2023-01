Por David Zárate Cruz

Matamoros Tamaulipas.- El ex magistrado Pedro Francisco Pérez Vázquez, de la Sala Regional Reynosa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), violó la libertad de libre tránsito a la hoy diputada federal de Morena, Susana Prieto Terrazas, al validar prohibirle visitar cualquier lugar de Tamaulipas, viajar al extranjero, residir en Chihuahua y cambiar su residencia, por lo que mediante la sentencia 54/2021 el poder Judicial Federal le otorgó el amparo.

El Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Matamoros, determinó que la porción en la que se impuso la condición de no frecuentar lugar alguno del Estado de Tamaulipas, no viajar al extranjero, ni residir en Matamoros, durante treinta meses, puede advertirse la ausencia de percepción directa de los hechos, y de un control de razonabilidad, que no es otra cosa más que verificar que sus inferencias se apeguen a la sana crítica, a las máximas de la experiencia y a las reglas de la lógica.

El seis de noviembre del 2020, la Sala Regional Reynosa del STJE emitió la ejecutoria mediante la cual confirmó la resolución de la audiencia oral de suspensión condicional del proceso de uno de julio de dos mil veinte, del Juzgado de Control de Matamoros, donde se le impuso a la hoy diputada tales condiciones, ante lo cual en su momento recurrió al juicio de amparo por violaciones constitucionales.

El Juez señal que no se desprende la idoneidad de la condición para el fin perseguido por la figura jurídica de suspensión condicional; y ante tal proceder, su aplicación por parte de la Jueza de Control y avalada por el entonces magistrado también transgrede en perjuicio de la agraviada el derecho de libre tránsito, pues no debe perderse de vista que la imposición está limitada al soporte racional de las consideraciones que se plasmen para dotar de motivación esa porción de la sentencia y, en ese escenario, la intervención del ex magistrado debió acotarse en la misma medida.

El Juzgado otorgó el amparo el 29 de abril del 2022, para que la Sala Regional Reynosa del STJE emita otra resolución en la que determine modificar la resolución determinando que son inaplicables a Susana Prieto Terrazas las condiciones relativas a:

a) La prohibición de frecuentar cualquier lugar del Estado, la prohibición de no viajar al extranjero, la obligación de establecer su residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Cabe recordar que la decisión del magistrado Pedro Francisco Pérez Vázquez, del STJE, fue en realidad la ilegal orden que recibió de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su calidad de gobernador bajo amparo en Tamaulipas, en venganza porque la hoy diputada federal movilizó y logró hasta huelga en favor de obreros en maquiladoras de Matamoros, y por este motivo fue acusada de los delitos de amenazas, asonada o motín, coacción de particulares y delitos cometidos contra servidores públicos.

Cabe destacar que una cosa son los hechos político -criminales realizados por el ex gobernador de Tamaulipas y el STJE y avalados por el Partido Acción Nacional, en contra de la hoy diputada federal, y otra cosa es el sistema de derecho, que jamás se ha basado en justicia y por tal motivo esto no es tomado en cuenta por los jueces, sino solamente la acusación y defensa realizada en el expediente.

Cabe mencionar también que las sentencias de amparo de los juzgados de Distrito no son dadas a conocer de inmediato, sino hasta que lo considera el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), como esta de fecha 29 de abril del 2022.

Así por defender a obreros en Matamoros, la diputada Susana Prieto Terrazas está obligada a.

1.- No acudir a la Junta Especial de Conciliación en Matamoros.

2.- No acudir a los domicilios de las “victimas”.

3.- El pago de 66 mil pesos para cubrir sesiones psicológicas a sus “victimas”.

SENTENCIA COMPLETA DE AMPARO: La Sala Regional Reynosa del STJE debe:

1.- Dejar sin efecto alguno la resolución 45 de seis de noviembre de dos mil veinte, emitida en la carpeta de apelación relativa a la (…) de la Jueza de Control de la Tercera Región del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

2.- En su lugar, emitir otra en la que, reiterando aquello que no fue objeto de concesión, determine modificar la resolución apelada determinando que son inaplicables a Susana Prieto Terrazas las condiciones relativas a:

a) La prohibición de frecuentar cualquier lugar del Estado de Tamaulipas, (con excepción de los domicilios particulares y de trabajo de las víctimas, en específico la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Matamoros, Tamaulipas).

b) La prohibición de no viajar al extranjero.

c) La obligación de establecer su residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y determine que es procedente la condición propuesta, relativa a vivir en Matamoros, Tamaulipas.

d) En relación al inciso c), reiterar que Susana Prieto Terrazas puede optar por cambiar libremente su residencia, siempre y cuando justifique la necesidad y no afecte los derechos de las “víctimas”.