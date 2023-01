Por Agencias

El juicio que afrontará en Estados Unidos, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, es un caso de interés para toda la población, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez que llamó a darle seguimiento al caso.

Al referirse en su conferencia de prensa matutina al proceso contra García Luna, reprochó que medios de información «guardaron silencio y aplaudían en momentos de represión, tortura, masacres … a mí me importa mucho darle seguimiento, ojalá los medios estén informando constantemente”.

En este caso, destacó que hay dos acciones que buscan los abogados del ex funcionario: “no quieren los abogados de García Luna que se conozca lo de sus bienes del 2012 a la fecha, que porque eso él lo logró con empresas privadas”.

Además, “quieren que se llame a declarar a funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, incluido a un ex presidente”. Advirtió que “no vaya a ser que la prensa y los medios de México no pasen esta serie y que no se entere la gente”.

Adujo que con dichas acciones, la defensa del ex funcionario “está sugiriendo que si actuó bien o mal el señor García Luna, ¿lo hizo con el apoyo, el reconocimiento, la aceptación de un ex presidente de Estados Unidos o de altos funcionarios de Estados Unidos hablando en plata?”.

Insistió que el tema es “muy importante que se conozca” porque se busca con ello la no repetición, luego que durante mucho tiempo se normalizó la corrupción.