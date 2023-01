Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tal parece que la Comapa de Victoria no tiene más alternativas que la de implementar un programa de tandeo para supuestamente garantizar el abasto a los usuarios, cuando debería ir más a fondo y trabajar en otras medidas que garanticen no solo el suministro sino el ahorro del líquido, consideró Ubaldo Martínez, presidente de PROAGUA en Victoria.

De esta forma reaccionó el activista victorense al anuncio que hizo el gobierno municipal en el que informa que adelantará para este mismo mes de enero el tandeo de agua en todo el Municipio debido entre otros motivos, a que se ha reducido en forma drástica el nivel de las cinco principales fuentes de abastecimiento que proveen de agua a la ciudad

Criticó que el organismo operador de agua no vaya al fondo de la problemática; por ejemplo, Ubaldo Martínez volvió a insistir en las miles de fugas a través de las cuales se desperdicia este recurso; dijo que la autoridad tiene que ser congruente y no pedir al usuario lo que no es capaz de cumplir.

Consciente de las quejas y denuncias que a diario se leen o ven en los medios de comunicación, en el sentido de que no hay agua en muchas colonias, Ubaldo Martínez señaló que ya es tiempo de hacer algo diferente para responder positivamente a los usuarios.

La Comapa tiene que eficientar su trabajo y no limitarse a programar tandeos y cobrar recibos por agua que no suministra.

“Es un tema cíclico, no rompemos el círculo vicioso y no queremos hacernos responsables de lo que es nuestra responsabilidad: la Comapa es el organismo de agua potable y alcantarillado; pero ni me da agua potable y el alcantarillado no sé a dónde va a parar, y me lo tira más adelante. O sea no está cumpliendo con su función, pero ahora dice que es mi deber cuidarla, que sí lo es pero ¿y la autoridad?. Ellos administran el recurso; el agua es un derecho humano y su obligación es conservarla no solo cobrar recibos o facturas”.