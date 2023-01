Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este lunes inicia la cuenta regresiva para Felipe Calderón Hinojosa cuya libertad o encierro dependen de su complicidad comprobada con Genaro García Luna el ex secretario de seguridad enfrentado a las autoridades gringas por presuntos delitos que podrían llevarlo a la cárcel de por vida. De ese tamaño son las acusaciones que difícilmente solventará el funcionario favorito durante el régimen del presidente en cuestión.

La situación del panista con residencia actual en España y al parecer ya separado formalmente de Margarita Zavala, es harto comprometida. Nadie se traga el cuento de que “ignoraba” lo que hacía el subalterno, ¿ni siquiera se enteró de los millones de dólares entregados “en greña” por parte de grupos delictivos protegidos por la misma razón?. Si GGL hacía lo que le daba su regalada gana significa que FCH era considerado el más tontuelo de Los Pinos. Y luego con la fama de briago que aun presume si nos remitimos a reciente video donde aparece en un antro gachupín mal entonando la canción “El martes me fusilan” en homenaje a los cristeros que armados por la iglesia y la venia del Vaticano hicieron la guerra al supremo gobierno encabezado por Plutarco Elías Calles, conflicto que produjo miles de muertos fanatizados por la religión que finalmente resolvió el paisano Emilio Portes Gil durante su interinato presidencial.

El asunto es que ahora si debe preocuparse Felipe Calderón y con mayor razón si se confirman los trascendidos en sentido de que García Luna está dispuesto a inculparlo junto a Vicente Fox quien no está exento debido a que fue quien abrió las puertas al susodicho nombrándolo titular de la Agencia Federal de Investigación en el 2001 y de ahí pa’l real el que siendo ingeniero mecánico llegó a convertirse en el policía más influyente de la docena trágica panista.

García Luna tendrá que verse la cara con unos setenta acusadores algunos que tienen la experiencia de haber participado en el proceso contra “el Chapo” Guzmán cuyos testimonios derivaron en la cadena perpetua a que fue condenado el sinaloense de quien por cierto se conoció un mensaje la semana anterior, donde solicita a AMLO su intervención para ser recluido en una cárcel mexicana porque en EU “sufre mucho”.

No hay duda entonces, de que el exfuncionario será condenado con la severidad que el mismo determine, sea el grado en que decida colaborar con el gobierno de los EU lo que implica “llevarse entre las patas” a varios e importantes políticos y pue-que hasta empresarios que pasan como “finísimas” personas que, como tales, no han perdido su prestigio social y en algunos casos hasta se les considera “ejemplos” de probidad y honorabilidad ciudadana.

De todo este escándalo ¿cuál sería la ganancia para la 4T?. Entre otras cosas comprobar que el combate a la corrupción no es invento, capricho o moda sexenal sino realidad que trasciende las fronteras, concretada en nombres y apellidos de traidores y mala entraña que apuestan a que le vaya mal a México. Son los mismos que votan contra el bienestar social y no vacilaron en legitimar las diabólicas “reformas estructurales” mediante las que el neoliberalismo legitimó el saqueo y la entrega de recursos naturales al capital nacional y extranjero, sobre todo a este último.

Sabremos de panistas, priistas y perredistas insaciables para obtener riqueza utilizando el poder sin importar provenga de las alcantarillas más sucias de la inmoralidad. También se podrían recuperar algunos bienes que es lo más difícil ya que en este aspecto los gringos son especialistas. (Nota. – en lugar de “especialistas” quise escribir “animales de uña” pero me arrepentí, no vaya a ser que se ofenda Biden y por mi culpa rompa relaciones con México).

PRESENCIA NECESARIA

Recién AMLO anunció visita a Tamaulipas. Esperemos que lo haga a la brevedad a efecto de impulsar tareas pendientes como solucionar la falta de agua sobre todo en el centro del estado, además para recordar a las autoridades el cumplimento de promesas de campaña simples pero urgentes. Espero no tomen a mal insistir en la inoperancia de los servicios básicos para una población que desespera al paso de las semanas y los meses cuando hace algo más de cien días todo era optimismo y confianza.

Programas municipales están paralizados se entiende que por falta de recursos o de voluntad de lo que no es responsable el ciudadano común que oportunamente cubre sus impuestos por más increíbles, ofensivos y disparados que sean. En este caso la comunidad está huérfana. Eso de no atender fugas de agua, drenaje o recoger basura porque no hay unidades ni personal disponible es despreciar la calidad de vida a que tiene derecho la comunidad. Ahora sí que ni pagando por adelantado.

En este sentido aceptemos que poco o nada ha cambiado. Lo grave del asunto es que con los anteriores funcionarios sabíamos a qué atenernos por su lejanía al compromiso social y cercanía con la dudosa aplicación de los dineros públicos. Ahora suponemos que es diferente, aunque se impone la terca realidad. Un ejemplo, desde octubre el columnista denunció dos asuntos de interés vecinal cuya solución es de mero trámite para las autoridades locales, sin embargo, a pesar de la insistencia y el daño causado no ha sucedido nada, nadita de nada.

Ignorar esta clase de problemas simples son los que hacen dudar y hasta desconfiar. Yo se lo diría a AMLO pero no creo permitan acercarme ni con la identificación de veterano periodista en lista de espera para la partida final.

SUCEDE QUE

En Tamaulipas los sueños, sueños son.

Y hasta la próxima